¿Quieres vender tu casa y aún no lo consigues? Estos consejos te ayudarán a lograrlo

A pesar de la gran demanda de vivienda que existe en algunas ciudades del país, distintos factores económicos y personales han frenado la adquisición de ciertas propiedades y afectado los planes futuros de inversionistas y vendedores.

De acuerdo con una investigación de Vivanuncios, la venta rápida de inmuebles requiere de poner atención a detalles importantes para un comprador y trabajar en algunos desperfectos cruciales para lograr que las propiedades difíciles de vender salgan rápidamente del mercado y no generen egresos innecesarios a sus propietarios.

Estos son algunos de los factores determinantes, y consejos para vender una casa, que un dueño debe seguir para sacar el mejor provecho de sus casas o departamentos en venta:

Precio alto – Respalda su valor con un avalúo inmobiliario

Uno de los principales consejos para vender una casa rápido es asegurarse que su precio no excede sus condiciones físicas y externas reales. Los inmuebles son inversiones fuertes, por lo que es común que los precios de muchas casas en distintas zonas parezcan exagerados o sin sentido.

Para contrarrestar esto, es recomendado realizar un avalúo inmobiliario para conocer el valor real de la casa y poder mantener o replantear su precio según sea necesario. Este documento legal logrará hacer más atractiva la propiedad o justificar, con hechos y evidencias, el precio solicitado.

Malas condiciones – Invierte en reparaciones y remodelaciones

Es común que las propiedades se deprecien por el paso del tiempo, sin embargo, en casas difíciles de vender es común que existan desperfectos, filtraciones, cristales rotos, entre otros detalles, que tan solo afectan la imagen de la propiedad, haciéndola menos deseable.

Puede ser que gastar en constantes reparaciones represente salidas de dinero no planeadas, pero para vender una casa rápido, invertir en remodelaciones mantendrá la calidad de la vivienda y la hará atractiva a posibles compradores.

Asimismo, estas reparaciones pueden funcionar en dos sentidos: hacer que aquellos desperfectos duren más tiempo sin problemas, y como comprobante de que, quienes compren la casa, no tendrán que gastar grandes cantidades de dinero en nuevas reparaciones o remodelaciones, ya que la vivienda estará completamente lista.

Falta de documentos – Solicita la ayuda de un notario público

Este es un requisito indispensable para cerrar una venta rápida de inmuebles, ya que ofrecer una propiedad sin escrituras o con problemas legales es una de las razones principales por las que su venta se hace difícil.

Debido a esto, un consejo para vender una casa es que, al tener el primer contacto con el posible comprador, se presenten en la reunión todos los documentos legales de la casa; sin embargo, si esto no es posible, se debe consultar con un notario público todos los pasos a seguir para regularizar las escrituras, el pago de los impuestos, el avalúo catastral y otros detalles relacionados con la propiedad de un inmueble.

Esto brindará seguridad personal y económica al interesado en el inmueble, además de que le dará la confianza de que la transacción no es un fraude inmobiliario y de que no tendrá que invertir más dinero del necesario en la legalización de la compra o de la casa.

Falta de servicios - Organiza visitas al municipio o reuniones con los vecinos

El hecho de que el propietario no habite la casa que desea vender, no significa que no deba mantenerse al pendiente de los servicios básicos que deben existir en una zona.

Ya que le interesa realizar la venta rápida del inmueble rápidamente, encargarse de aquellas situaciones externas que afectan la imagen y practicidad de la vivienda es de suma importancia.

Participar en comités de organización que exijan estos derechos a las autoridades logrará que, quienes están encargados de garantizar servicios básicos, pongan atención a aquellas que aún no cuentan con estos beneficios; es así como resolviendo problemas que afectan a toda la comunidad, una propiedad va ganando valor y, por lo tanto, será más fácil que pueda ser vendida.

Ubicación inadecuada – Ofrece la propiedad a vecinos y conocidos de la zona

Es posible que una de las principales razones por la que una casa se vuelva difícil de vender, se relacione con su ubicación más que con sus condiciones físicas.

Es por esto que uno de los principales consejos para vender una casa que se ubica en una zona lejana, considerada peligrosa o con problemas de accesibilidad, es ofrecerla a quienes ya se encuentran familiarizados con el área y tan solo buscan mejorar la calidad de su hogar, mas no cambiar su ubicación.

Para llevar esto a cabo, será necesario que el vendedor realice un análisis del valor de las otras propiedades alrededor y ofrezca precios competitivos, que llamen la atención, y que garanticen una vivienda mejor o diferente a las que ya se encuentran ocupadas en la zona.

Vender una casa rápido requiere de tiempo, esfuerzo y organización, por lo que seguir estos consejos ayudará a los propietarios de inmuebles difíciles de vender a aumentar su cartera de compradores y obtener un trato justo, beneficioso para todas las partes involucradas.