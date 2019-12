¿Quieres remodelar tu casa en esta época decembrina? Estas cinco ideas te podrían ayudar

Cambiar la imagen general de una vivienda conlleva una serie de pasos y requisitos que todos los propietarios deberían tomar en cuenta.

Por ejemplo, para iniciar este proceso, es importante que los dueños realicen un presupuesto de remodelación de casas para determinar puntualmente las reparaciones que deben realizarse y los recursos que disponen para hacerlo.

Esto les ayudará a enfocarse solo en los cambios necesarios y ajustar su economía para no sufrir pérdidas innecesarias.

Asimismo, es importante que tomen en cuenta las condiciones climatológicas presentadas en el momento que deseen realizar estas ideas para remodelación de casas, ya que, si se llevan a cabo inoportunamente, pueden estropearse y generar gastos extra no previstos.

Sellar grietas y huecos dentro de la vivienda

Las grietas y huecos en las paredes son una puerta para problemas estructurales graves, como humedad, desgaste en los materiales de construcción, desprendimiento del cemento o daños en la estructura, que necesiten reparación inmediata.

Detectarlas oportunamente, clasificarlas y repararlas con sellador ayudará a que la casa no se deteriore rápidamente, a que mantenga una imagen limpia y a que las paredes se mantengan libres de humedad.

Además, esta idea para remodelación de casas le dará a los habitantes la confianza de habitar una propiedad segura, así como el tiempo necesario para desalojar temporalmente y realizar las reparaciones necesarias para evitar accidentes futuros.

Pintar las paredes con materiales de buena calidad

Es común que el tiempo y el uso, desgasten la pintura de las paredes interiores y exteriores de muchas propiedades. Debido a esto, una idea de remodelación de casas que ayuda a mejorar el aspecto del inmueble, y para quienes están cansados de ver su propiedad manchada o descuidada, es invertir el tiempo de estas vacaciones aplicando una capa de pintura resistente y de buena calidad.

Esto, sin embargo, debe planearse con anticipación, ya que los cambios de clima en la época decembrina podrían afectar el secado de la pintura y provocar que los propietarios inviertan tiempo y dinero en la aplicación de una nueva capa.

Limpiar el techo y reemplazar los canales de desagüe

Debido a la basura que se junta en los techos de algunas viviendas, es común que los canales de desagüe se tapen y esto genere estancamientos al presentarse lluvias o tormentas. Estos estancamientos a su vez, pueden generar filtraciones en los techos, desgaste al impermeabilizante y desmoronamiento del cemento o yeso de los techos; en caso de estar oxidados, pueden romperse, causar algún accidente y generar gastos innecesarios a los propietarios.

Reemplazar estos canales es una acción que debe incluirse en el presupuesto de remodelación de casas al menos cada dos o tres años; es necesario asegurarse con frecuencia de que se encuentran despejados y en buen estado, puesto que será de gran ayuda para esos propietarios que sufren de filtraciones en las habitaciones y se encuentran esperando a que el clima mejore para poder impermeabilizar.

Revisar o reemplazar tanques de gas o calentadores oxidados

Los tanques de gas son un peligro latente para muchas familias si no se les da mantenimiento constante o no se remplazan cada que sea necesario. Mantenerlos en un lugar seco, o remodelar las condiciones del espacio donde se encuentran es de suma importancia para evitar que se desgasten y se vuelvan difíciles de manejar. Por ejemplo, un tanque oxidado podría causar fugas de gas al no permitir que sus válvulas se cierren correctamente, poniendo en peligro a los habitantes de la vivienda.

Por otro lado, sustituir los calentadores de agua oxidados, difíciles de alcanzar y que exponen a los habitantes a quemaduras o accidentes al encenderlos, es una idea para remodelación de casas que cuidará de las familias y evitará que pasen momentos incómodos cuando su calentador deje de funcionar por falta de cuidado o debido a su tiempo de uso extendido.

Revisar el sistema eléctrico de la vivienda

Es común que muchas familias utilicen una mayor cantidad de aparatos electrónicos una vez que los fríos comienzan a presentarse en el ambiente.

Debido a esto, una de las ideas para remodelación de casas más útil para quienes gustan de conectar al mismo tiempo su pino de Navidad, calefactores en cada habitación, electrodomésticos, adornos navideños, entre otros objetos que utilizan electricidad, es revisar y reemplazar aquellos sistemas eléctricos viejos o desgastados que podrían causar una sobrecarga y dañar sus pertenencias.

Es importante tomar en cuenta el tiempo de la construcción al realizar la evaluación del cableado, así como solicitar la ayuda de un profesional para realizar esta reparación.

Remodelar una casa es un proceso que garantiza comodidad, estabilidad y mayor plusvalía inmobiliaria a largo plazo. Considera estas ideas para remodelación de casas en invierno que Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, ha enlistado y compartido.