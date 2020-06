¿Quieres mejorar tu buró de crédito y obtener un crédito hipotecario ? Estos consejos te ayudarán

Si alguna vez has intentado solicitar una tarjeta de crédito, un crédito personal o un crédito hipotecario, seguro has escuchado hablar del famoso buró de crédito y de la importancia de contar con una buena reputación. En caso de no tenerla, debes considerar seriamente mejorar el buró de crédito para obtener un préstamo hipotecario.

En México existen dos empresas privadas de buró de crédito: Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Ambas reciben información que proviene de las instituciones financieras sobre el comportamiento de las personas y entidades que cuentan con créditos, para ponerlo a disposición del resto de las entidades.

Tener un buen score o puntuación es clave para que muchas instituciones financieras aprueben diferentes tipos de créditos, y es casi imposible obtener un crédito hipotecario sin un buen puntaje. Por eso es importante tomar acciones para mejorar el buró de crédito.

Si buscas cómo mejorar tu buró de crédito debes:

Identificar tu situación de buró de crédito

Construir tu historial crediticio

Mantener un crédito estable

Manejar varios tipos de créditos

Cumplir con los pagos de tus créditos

Negociar opciones para el pago de deudas

Identifica tu situación

Identificar la situación actual de tu score o puntuación consultando los sitios de Buró de Crédito y Círculo de Crédito es el primer paso si quieres mejorar tu buró de crédito, sólo así sabrás si debes trabajar para reparar tu puntaje, que acciones debes emprender, o si simplemente debes construirlo.

Cada que hay una consulta sobre tu puntaje, buró de crédito lo interpreta como una institución que busca saber de ti porque has solicitado un préstamo. Solicitar préstamos a muchas instituciones no es favorable para aumentar tu score de buró de crédito, por lo que es recomendable que no hagas más de una o dos consultas al año.

Construye un historial crediticio

Si nunca has contado con un crédito o apenas has comenzado a manejar uno, la única manera de cómo mejorar tu buró de crédito es construyéndolo, ya que pocas instituciones financieras prestarán una gran suma a alguien que no cuenta con historial crediticio.

La manera más fácil de hacerlo es tramitando una tarjeta de crédito o una tarjeta departamental, ya que estas son las más fáciles de obtener y manejar para una persona sin historial o experiencia.

Con el paso del tiempo, usar tu tarjeta de crédito de manera responsable te permitirá aumentar tu score de buró de crédito y así poder acceder a mejores prestaciones como tasas de interés más bajas o líneas de crédito más grandes.

Mantén un crédito estable

Aunque siempre es buena idea estar en búsqueda de los mejores créditos con las tasas de interés más bajas y las menores comisiones, no es recomendable saltar de un crédito a otro si buscas cómo mejorar tu buró de crédito.

Esto es porque la inestabilidad puede ser percibida como algo negativo por las instituciones financieras que consulten tu buró de crédito, lo cual puede significar que el crédito que estés solicitando no sea aprobado.

Maneja varios tipos de créditos

Una manera de mejorar tu buró de crédito rápidamente es manejando diferentes tipos de créditos, así las instituciones financieras pueden evaluar que eres capaz de manejar diferentes deudas responsablemente.

Lo recomendable es contar con una tarjeta de crédito y algún tipo de préstamo como un crédito personal, automotriz, hipotecario, o incluso un crédito departamental.

También es importante que evites solicitar varios créditos al mismo tiempo o contar con un número excesivo de créditos, ya que esto será contraproducente para mejorar tu buró de crédito.

Cumple con los pagos

Una actividad clave para mejorar tu buró de crédito es pagar a tiempo todos los créditos con los que cuentas, los cuales puedes ver al consultar tu score o puntaje en Buró o Círculo de Crédito.

Para aumentar tu score en buró de crédito es muy importante que los pagos sean realizados antes de la fecha límite y que pagues una cantidad superior al pago mínimo. Idealmente debes saldar tus deudas tan pronto como puedas ya que con esto generas muchos puntos.

Negocia opciones de pago

Si te encuentras en una situación en la que has acumulado diferentes deudas, la única manera en que puedes mejorar tu buró de crédito es acercándote a la institución financiera acreedora y cubrir los pagos.

Generalmente, las entidades financieras ofrecen programas de pagos si la suma es muy grande para que puedas saldarla en una exhibición, pero debes cuidarte de cargos abusivos y tasas de interés muy altas.

Una vez cubierta tu deuda, deberás poner en práctica los consejos anteriores para poco a poco aumentar tu score en buró de crédito y construir un historial de crédito favorable.

Con la ayuda de estos consejos ahora sabes cómo mejorar tu buró de crédito para obtener un crédito hipotecario. Si pones en práctica estos consejos pronto lograrás aumentar tu score en buró de crédito y obtener los beneficios de una mayor línea de crédito y préstamos más grandes.

Cuando estés listo para comprar tu casa con tu crédito hipotecario no olvides dirigirte a Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay que te permitirá encontrar tu hogar ideal al mejor precio.