¿Quieres cumplir el propósito de comprarte una casa nueva este año? Estas 5 sugerencias podrían ayudarte

Para muchos, los propósitos de año nuevo son metas cuya realización se dificulta con el paso de los meses. En algunas ocasiones esto se debe a que, al plantearse dichos objetivos, los interesados no cuentan con un plan de acción claro en el cual confiar para evitar caer en tentaciones financieras que los desvíen de su propósito inicial.

Es común que, al interesarse en los bienes raíces, los inversionistas se pregunten cómo cumplir los propósitos de año nuevo cuando la economía y el mercado inmobiliario se encuentran en incertidumbre tras el ajuste de los precios de las viviendas.

Sin embargo, cumplir dichas metas, especialmente las relacionadas con comprar una casa nueva, no es una tarea imposible siguiendo una serie de pasos y recomendaciones que Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, ha investigado y compartido. Estas son las cinco acciones que ayudarán a las familias a cumplir los propósitos planteados a inicio de año.

Realizar un análisis de la situación económica presente

Uno de los primeros pasos tras plantearse el propósito de comprar una casa nueva es analizar profundamente la situación económica familiar con ayuda de un presupuesto.

Los presupuestos son herramientas de organización económica que por muchos años han ayudado a las familias a organizar sus finanzas; desde visualizar sus ingresos netos, hasta conocer qué gastos variables afectan sus ingresos y solvencia económica.

Este presupuesto puede realizarse antes o después de plantearse los propósitos, y deberá contener la cantidad total de ingresos mensuales, la cantidad total de gastos fijos (es decir, aquellos que son necesarios para contar con una buena calidad de vida), y un aproximado de gastos variables.

Determinar qué acciones afectan los ahorros familiares

En relación con lo anterior, existen distintas acciones que afectan a los inversionistas y sus intentos por cumplir propósitos de año nuevo. Por ejemplo, no realizar un presupuesto, continuar con hábitos económicos no saludables, no planear la inversión con anticipación, ignorar los requisitos y confiarse creyendo que el proceso se realizará sin ningún esfuerzo.

Detectar estas acciones puede realizarse fácilmente con ayuda del presupuesto, comenzando con los gastos variables, también llamados “hormiga”. Estos, además de detectarse, deberán ser recortados rápidamente en caso de que representen una salida importante de dinero que no permita alcanzar la meta inmobiliaria.

Por otro lado, determinar las acciones buenas que se están realizando, como ahorrar dinero en el gasto de servicios, optimizar las compras cotidianas, investigar qué es un crédito hipotecario y cómo funciona, son acciones que ayudan fácilmente a comprar una casa nueva como propósito de año nuevo.

Establecer metas a corto, mediano y largo plazo

Para hacer los propósitos más tangibles, es necesario determinar plazos en los que distintas metas deberán ser cumplidas. Estos plazos deben ser realistas y apegados a la situación económica del inversionista.

Por ejemplo, comenzar a investigar todos los términos relacionados con la compraventa antes de dos semanas, cumplir con los requisitos solicitados por Infonavit, Fovissste o una institución bancaria en tres meses, juntar el enganche de la vivienda en cinco meses, planear los pagos totales de la hipoteca en un año, apegarse al presupuesto realizado antes y tras finalizar la transacción inmobiliaria.

De esta forma las acciones para cumplir propósitos inmobiliarios podrán enfocarse adecuadamente y planearse para evitar perder tiempo y recursos.

Reunir los requisitos necesarios para iniciar los trámites crediticios

Simplemente plantearse el propósito de comprar una casa nueva no es necesario; para los trabajadores en el sector privado, una ayuda muy importante que reciben por ley es el subsidio del Infonavit, mientras que los trabajadores del estado son beneficiados por los créditos hipotecarios del Fovissste.

Es así que, para ser acreedores a estas ventajas inmobiliarias, los trabajadores deben cumplir con requisitos específicos, como contar con 116 puntos Infonavit, una cantidad acumulada de bimestres de cotización, un trabajo fijo y una edad específica.

Conocer estos requisitos al plantearse los propósitos de año nuevo facilitará el proceso y les ayudará a conseguir un crédito hipotecario sin retrasos o trámites extra.

Solicitar ayuda de las personas adecuadas

Es común que comprar una casa nueva sea un proceso que genera dudas y confusiones, por lo que nunca está de más acercarse con asesores inmobiliarios, agencias inmobiliarias, o ejecutivos en distintas instituciones financieras, que ayuden a los inversionistas a seguir el camino correcto y evitar fraudes que pongan en peligro sus propósitos e inversión.

Asmismo, comenzar una búsqueda de vivienda en portales inmobiliarios confiables será de gran ayuda para tener una idea general de los requisitos y cantidad de dinero necesaria para realizar la transacción en cuanto se junten todos los recursos.

No permitas que el paso del tiempo afecte tus planes de construir un patrimonio. Considera estas recomendaciones para ahorrar el dinero suficiente, conseguir un crédito hipotecario adecuado y comprar una casa nueva que pueda ser ocupada para distintos propósitos personales y financieros.