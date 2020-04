¿Afectará el Coronavirus al sector inmobiliario en México y el mundo? Esta guía te ayudará a entenderlo

La propagación del virus COVID-19 comenzó en China a finales del 2019, por lo tanto derrumbó todos los pronósticos económicos para este año. Con las medidas preventivas de social distance y cuarentena adoptadas por prácticamente todos los países, el mercado inmobiliario en 2020 ha sufrido grandes caídas en el mundo.

En el caso de México, los expertos prevén que atravesará un período difícil en la primera mitad del año, pero que habrá un repunte en el segundo semestre, cuando la contingencia haya disminuido sus efectos. Se pronosticaba un importante crecimiento en el sector, que ahora se retrasará a causa de esta pandemia.

Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, te explica cómo esta situación influirá en las tendencias del mercado inmobiliario para 2020.

Influenza AH1N1, el antecedente más cercano

En marzo de 2009, se detectaron casos inusuales de un nuevo tipo de influenza en Veracruz. De acuerdo con datos de Salud Pública de México, en menos de un mes se tenían ya registrados más de 400 casos en México, y para el 31 mayo del mismos año el número se elevó a 5 mil 563 casos y 122 defunciones.

El 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad como pandemia. En julio se tenían registrados ya 12 mil 645 casos en territorio mexicano. En total se contabilizaron al menos 700 millones de infectados y 150 mil muertes en todo el mundo, según la agencia oficial estadounidense Central Disease Control (CDC).

Ante esta situación, el gobierno tomó las mismas medidas de higiene que ahora: usar cubrebocas en caso de ser estrictamente necesario, evitar contacto físico, cancelar eventos masivos y sanitización personal constante. No obstante, los expertos afirman que se actuó a destiempo y eso facilitó la propagación masiva del virus.

Como efecto de la pandemia de 2009, la situación económica de México y sus habitantes se vio afectada, por lo consiguiente el sector inmobiliario presentó cambios: en la primera década de los años 2000 creció de forma constante, incluso con la crisis económica mundial de 2008. Pero en 2009 retrocedió 1.9 por ciento, los créditos para vivienda disminuyeron 19.6 por ciento, la cartera vencida incrementó de tres por ciento en 2008 a 4.1 por ciento en 2009. Todo esto de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, a través de la Profeco.

Panorama mundial con el actual Coronavirus

En el mercado inmobiliario global se han sufrido de inmediato los fuertes golpes de esta crisis sanitaria. La incertidumbre por la remanencia del virus ha provocado que se retrasen los planes de compra y renta de inmuebles.

Los propietarios no permiten la entrada de posibles compradores o arrendatarios, lo que disminuye la oferta drásticamente. Los planes de mudanza se han postergado o cancelando, retrasando operaciones que prácticamente estaban consumadas.

Asimismo, la compra y renta de oficinas se verán muy afectadas por el esquema de trabajo remoto Home office adoptado por muchas empresas frente a la situación.

En China, país donde surgió el brote, disminuyeron 90 por ciento las transacciones inmobiliarias en el primer trimestre, según la organización China Merchants Securities Co.

En este panorama oscuro, sin embargo, este país ha dado una esperanza con el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, la cual ya está siendo probada y se espera que esté disponible al público en máximo un año y medio, según declaraciones oficiales de la OMS.

También se han aplicado tratamientos con el medicamento favipiravir a pacientes infectados y se han obtenido buenos resultados preliminares, como informa la agencia china Xinhua.

Habrá que esperar mayores estudios, pero estas noticias son un buen indicio para la pronta recuperación del sector inmobiliario en 2020. Se espera que la estabilización comience gradualmente en el mundo a partir de finales de año y comienzos del siguiente y que se reactiven primero las operaciones de renta.

Fuente: Shutterstock

Pronósticos del mercado inmobiliario en 2020 para México antes del Coronavirus

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que, en años anteriores, se obtuvo un crecimiento de hasta seis por ciento en transacciones inmobiliarias, pero que en 2019 hubo una contracción en este número debido a la desaceleración de la economía nacional.

Sin embargo, la tendencia del mercado inmobiliario para 2020 en México apuntaba a un crecimiento del 4 por ciento originado por la disminución en las tasas de interés, promovidas por el Banco de México, y por el impulso de nuevos programas de las instituciones de vivienda, como el programa Unamos créditos de Infonavit, para facilitar la adquisición de inmuebles.

Efectos posCoronavirus en el sector inmobiliario mexicano

Con la crisis provocada por el Coronavirus, se contempla que el crecimiento esperado se postergue hasta el próximo año debido a un “efecto rebote” en los planes de compra o renta de vivienda, según indicó la misma AMPI.

Esto se refiere a que, mientras dure la contingencia por la presencia de la enfermedad, no se harán adquisiciones para no arriesgar la inversión. Una vez que se anuncie que la pandemia ha sido controlada, regresará paulatinamente la confianza en el sector y se recuperarán las operaciones que no se concretaron en este lapso.

Se espera que esto comience en el tercer trimestre y se afiance en el último trimestre del año. Es posible que la nueva tendencia del mercado inmobiliario para 2020 se dirija hacia una contracción, pero sin grandes pérdidas.

El 2021 se vislumbra como el año de crecimiento que se tenía proyectado para 2020, por todos los incentivos que seguirán presentes en el mercado.

A diferencia de la crisis por el AH1N1, que surgió en nuestro país, este nuevo virus surgió en China, muy alejado de nuestras fronteras, lo que da al gobierno y sector privado margen de acción para tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos en la economía.

Si tienes planes de invertir en el sector inmobiliario, no los abandones. Las inversiones inmobiliarias son algunas de las que generan mayores rendimientos a mediano y largo plazo.