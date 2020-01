¿Por qué debes contar con la ayuda de un notario público al comprar un inmueble? Estos son los beneficios

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, un notario público es un profesional confiable a quien la sociedad puede acudir en caso de necesitar poner en orden asuntos patrimoniales y aspectos legales de distintas índoles.

Estos funcionarios del Estado, fungen como testigos imparciales en la celebración de distintos contratos, redacción de documentos, procesos de firmas y autenticación, así como en protocolos legales que evitan fraudes inmobiliarios y económicos.

En el proceso de compraventa de un inmueble, un notario público en México participa activamente en distintas etapas de la transacción; debido a esto, su importancia radica en la legalidad que le brinda a los pasos a seguir y la asesoría que otorga a los compradores y vendedores de una propiedad.

Considera estas acciones que realiza un notario público y las recomendaciones que Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, tiene para aprovechar sus servicios al máximo y evitar problemas legales.

Redacta y legaliza el contrato de compraventa

Uno de los principales servicios que puede ofrecer un notario público en México es la redacción y revisión del contrato de compraventa de un inmueble. Esto se debe a que, como profesional del derecho, conoce todas las cláusulas que deben incluirse en este documento, así como aquellas cláusulas abusivas que no deben incluirse, y actuará parcialmente para asegurarse que tanto el vendedor, como el comprador, gocen de los derechos y obligaciones que adquieren al plasmar su firma.

Un buen notario público también conoce los apartados en el Código Civil que protegen las garantías de ambas partes, y en caso de presentarse algún problema o fraude inmobiliario, podrán intervenir como testigo y hacer válido el contrato previamente firmado.

Legalizar un contrato de compraventa ante un notario público en México ayudará a quienes no tienen los conocimientos suficientes para redactar este acuerdo, o que no conocen perfectamente sus derechos y obligaciones, a no perder su inversión y a evitar otorgar más beneficios de los justos en un contrato.

Verifica las escrituras de la propiedad

Las escrituras de una vivienda son un documento de suma importancia en todos los procesos y transacciones inmobiliarias.

Esto se debe a que, por ejemplo, al querer vender una casa, una persona que no pueda comprobar su estado como propietario, probablemente tardará en encontrar clientes interesados en su vivienda, además de que la falta de este documento podría traerle problemas económicos y legales.

Así mismo, un comprador que al terminar de pagar su hipoteca no realice el trámite de las escrituras, no podrá comprobar que es dueño del inmueble y, por lo tanto, corre el riesgo de perder la propiedad, poniendo en peligro su inversión y ahorro.

En este sentido, un notario público en México podrá ayudar a ambas partes de un proceso de compraventa de un inmueble por medio de la realización y legalización de las escrituras; ya sea comprobando que, como dueño del inmueble, una persona tiene el derecho de disponer de él como mejor lo prefiera, o para evitar que un tercero reclame una propiedad que no es suya.

Inscribe el inmueble ante el Registro Público de la Propiedad

La inscripción de la vivienda ante este organismo también es una acción importante que realizan los notarios públicos en México y funciona para comprobar la legalidad de la transacción inmobiliaria, así como para formalizar el cierre de un proceso de compra venta.

Los notarios públicos conocen perfectamente los requisitos que deben ser cumplidos para garantizar la correcta inscripción de un inmueble ante el Registro Público de la Propiedad, así como para calcular la cantidad de impuestos que deben ser pagados para que el propietario no incurra en faltas estatales.

Por otro lado, otra función importante de los notarios públicos en México es apoyar a los herederos de una propiedad, revisando el registro de esta ante la institución, para validar o rechazar el reclamo de adquisición propuesto por los familiares.

Ayuda en el proceso de otorgamiento de hipotecas

La solicitud de un crédito hipotecario es una parte vital en el proceso de compraventa de un inmueble, por lo que un notario público siempre juega un papel relevante al validar distintos documentos importantes, tanto para la entidad financiera, como para quien recibirá el apoyo.

Sus funciones y conocimiento son de utilidad al revisar cuidadosamente el contrato de apertura de cuenta, validando un avalúo inmobiliario, explicando a los beneficiarios distintos términos legales relacionados con su deuda y siendo un testigo imparcial de las condiciones del préstamo.

Para ambas partes de la compraventa de un inmueble, un notario público es garantía de que todos los documentos y acuerdos son legales, están correctos y son válidos para los fines que necesiten.

Esto les ayudará a evitar fraudes inmobiliarios que arriesguen sus ahorros o futuras inversiones, y los prevengan de construir un patrimonio u obtener los ingresos que necesitan.

Participa en programas de regularización territorial

Finalizar el proceso de compraventa de un inmueble es una acción que todos los compradores deberían realizar; sin embargo, debido a la falta de información, recursos o por descuido, muchos propietarios no llevan a cabo procesos importantes, como la inscripción de un inmueble, el trámite de sus escrituras o la revisión de su contrato de compraventa, lo que pone en peligro su inversión y patrimonio.

Para combatir esto, muchos notarios públicos en México participan en programas de regularización para personas que han terminado de pagar sus hipotecas, pero que no cuentan con los documentos necesarios para comprobar su propiedad.

Este apoyo en una transacción inmobiliaria, brinda seguridad a las familias y evita problemas a las instituciones de crédito hipotecario, por lo que aprovechar las facilidades que estos profesionales brindan para regularizar la situación de una vivienda, a pesar de que hayan transcurrido meses desde la finalización de la deuda, será de gran ayuda, tanto personal, como financiera.