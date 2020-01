¿Por qué conviene realizar el pago del impuesto predial anualmente ? Esta guía te lo explica

El adeudo predial es un impuesto establecido con el propósito de recolectar recursos públicos y utilizarlos para mejorar aspectos urbanos importantes para la calidad de vida de muchas personas.

Su pago se solicita sin falta en el primer bimestre del año; sin embargo, para aquellas personas que no tienen la capacidad de cubrir este monto puntualmente, las autoridades establecen periodos de espera, o “prórrogas”, con el propósito brindar más tiempo a los propietarios, y asegurarse de que no generen problemas legales en el futuro.

El pago del impuesto predial se calcula con base en distintas características de un inmueble. Desde su ubicación, valor del suelo y tipo de uso que se le dé, hasta el valor de la construcción y la superficie del terreno.

Este pago del impuesto predial puede realizarse tanto bimestral como anualmente; sin embargo, existen algunas ventajas que quienes realizan el pago en el primer bimestre del año pueden gozar, sobre quienes deciden hacerlo a lo largo del periodo.

De acuerdo con Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, estas son algunas razones por las que conviene realizar el pago del impuesto predial anualmente.

Se ofrecen descuentos para quienes pagan puntualmente

Con el propósito de incentivar el pago puntual del adeudo predial, los municipios generalmente ofrecen descuentos que van desde el 15 por ciento al 50 por ciento, dependiendo de las condiciones de los propietarios.

Por ejemplo, en años pasados, en distintos municipios de México, se ofreció un descuento del 15 por ciento para quienes cubrieron el pago del impuesto predial en los meses de enero y febrero, y un 5 por ciento para quienes realizaran el pago en marzo y abril.

Asimismo, se aplicó un descuento del 50 por ciento a contribuyentes pensionados, jubilados, discapacitados, viudos, o personas que tuvieran más de 60 años, sobre los primeros 650 mil pesos del valor fiscal de la propiedad que habitan. Esto únicamente para quienes pudieran comprobar ser propietarios del inmueble.

Por otro lado, se aplicó un 50 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial sobre predios rústicos dedicados a fines agropecuarios, cuya construcción sea para casetas, bodegas, silos o construcciones similares.

Los propietarios pueden vender su vivienda en el momento que lo deseen

Uno de los requisitos más importantes para vender una vivienda es que se encuentre libre de gravamen; es decir, de impuestos o adeudos.

Es posible que a inicios de año un propietario no tenga planes de vender su casa, sin embargo, con el cambio de distintos factores económicos y el surgimiento de nuevas ofertas inmobiliarias, nunca está de más prepararse para cambiar la vivienda actual por una mejor, en una zona que ofrezca mejores oportunidades.

Es así que, al poner la casa en venta, será de gran ayuda haber cumplido con el pago del impuesto predial desde los primeros meses del año, para poder librarse de trámites tediosos en caso de presentar deudas, o para contar con un capital completo y totalmente disponible al realizar una compraventa.

Los recursos recaudados se utilizan mejor a lo largo del año

El pago del impuesto predial también sirve para cumplir con metas de desarrollo urbano importantes para los ciudadanos.

Las metas se incluyen anualmente en el Plan de Desarrollo Municipal presentado todos los años por las autoridades correspondientes. Este documento, como muchos otros, puede ser consultado por los ciudadanos con el propósito de conocer cuánto dinero se destinará a cada obra pública prospectada.

Como se mencionó anteriormente, los recursos recaudados funcionan para realizar mejoras a la ciudad en temas de infraestructura, pavimentación de calles, implementación de programas culturales, alcantarillado, luz pública, y trámites administrativos a lo largo del año.

Además, se utiliza para continuar subsidiando servicios para la población, como el agua y el transporte público, por lo que, la mayoría de las veces, el pago se ve reflejado mucho mejor si se realiza en el primer bimestre del año y no en pagos bimestrales que pueden ser mucho más pesados de realizar.

Existen más facilidades y opciones de pago

El impuesto predial puede ser pagado por medio de distintas plataformas accesibles a distintos sectores de la población.

Para hacerlo en línea, el propietario tan solo deberá ingresar al portal de internet establecido por el municipio, seguir las instrucciones para consultar su estado de cuenta, elegir qué tipo de tarjeta utilizará para realizar el cargo, e imprimir su comprobante de pago una vez que la transacción quede finalizada.

Sin embargo, muchas personas aún no cuentan con una conexión de internet confiable o segura, y en caso de que no les sea posible pagar en línea, o no tengan la confianza para brindar la información de sus tarjetas de crédito o débito, existe la opción de realizar el pago en alguna tienda de conveniencia autorizada, o en uno de los módulos de atención ciudadana establecidos en ubicaciones seleccionadas.

Estos módulos de cobro facilitan el acceso a un mayor número de la población a pesar de estar disponibles tan solo los primeros cuatro meses del año.

Brinda a los propietarios la capacidad de planear y ahorrar

Ser propietario de un inmueble significa tener la capacidad de planear adecuadamente todos los pagos y cuotas relacionadas con una vivienda.

Esto incluye tanto el adeudo predial, como otros tipos de pagos federales y locales; ya sean el Impuesto Sobre la Renta o cuotas vecinales necesarias para garantizar la seguridad de las familias.

Realizar el pago del impuesto predial de forma anual, le permitirá a los propietarios planear la cantidad de ahorro mensual que deben guardar para cubrir la deuda, así como no caer en desbalances diarios que pongan en peligro sus gastos necesarios para contar con una buena calidad de vida.

Es importante mencionar que aquellos propietarios que cumplan con sus obligaciones, podrán evitar la acumulación adeudos futuros y olvidarse de pagos constantes que afecten sus finanzas a lo largo del año.