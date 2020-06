¿Por qué comprar una casa en lugar de un auto este Día del Padre ? Aquí 5 'vitales' razones

Es bien conocido que, a pesar de considerarse un gasto importante, las inversiones inmobiliarias traen distintos beneficios personales y económicos a aquellas personas que se animan a realizarlas.

Contar con un patrimonio para el retiro, o para vivir cómodamente en la actualidad, es un factor de suma importancia para garantizar la buena calidad de vida de las personas. Es por esto que, si estás buscando obsequiarle algo a tu papá que además de gustarle le brinde seguridad personal, este Día del Padre aprovecha para hacerle un regalo excepcional que dure muchos años.

Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, te trae en esta ocasión las razones para comprar una casa en lugar de un auto como regalo en esta fecha.

Plusvalía Inmobiliaria

Si bien es cierto que con el tiempo los inmuebles se deprecian, como en todos los bienes, con trabajos de reparación y mantenimiento constantes, esa depreciación se puede disminuir e incluso revertir, haciendo que la casa aumente su valor para el futuro a mediano plazo. Esto se ve por ejemplo en las construcciones de mediados del siglo pasado que han sido restauradas, conservando su imagen histórica pero satisfaciendo en su interior las necesidades de la vida moderna.

De igual forma, según los desarrollos urbanos que se efectúen en la zona donde se encuentra ubicada, una casa gana plusvalía inmobiliaria de forma natural, sin necesidad de hacer una mayor inversión. Además, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio de las viviendas en México aumenta cada año, sin importar que en el entorno macroeconómico se presentan adversidades. Estas son las principales razones para comprar una casa.

En cambio, un vehículo se deprecia irremediablemente entre más se utiliza, es por eso que las personas con alto poder adquisitivo lo renuevan cada año. Además, las reparaciones que se le hagan no restauran su valor en el mercado, al contrario, se lo restan, pues los compradores entienden que si un elemento del auto ya falló una vez, es probable que se presente la misma falla o alguna otra derivada de esa primera.

Gastos y mantenimiento

Cuando se adquiere una casa con un crédito hipotecario, los gastos iniciales son los mayores, como el enganche, avalúo y trámites legales. Después de eso, se tiene la certeza de pagar una cuota fija mensual durante determinado tiempo.

Los primeros gastos de mantenimiento de una casa se presentan usualmente después de varios años, como impermeabilización, pintura o mantenimiento de instalaciones. Por lo tanto, estos se pueden planificar con mucho tiempo de antelación para crear un presupuesto. Además, existen créditos para hacer mejoras, reparaciones, remodelaciones o ampliaciones a una vivienda, motivos que ejemplifican por qué es bueno comprar una casa.

Cuando se tiene un automóvil nuevo, además de los gastos iniciales y cuotas mensuales del crédito, hay otros que se deben cubrir constantemente, como suministro de gasolina, cambios de aceite, alineación y balanceo, lavado, y otros que no se pueden prever como rayones en la pintura, golpes o ponchadura de llantas.

Además, cuando no encuentras lugar de estacionamiento en la vía pública, o si no cuentas con cochera, debes pagar un estacionamiento privado. Aunado a esto, el gasto por la verificación vehicular puede ser dos veces al año, contrario al predial, que sólo se cobra anualmente. Todo eso sin mencionar que en muchas ciudades hay programas “No circula”, con lo cual no puedes utilizar tu vehículo determinados días.

Arrendamiento

Además de la plusvalía inmobiliaria con la que puedes obtener un precio mayor al vender tu inmueble en el futuro, hay otro motivo por qué es bueno comprar una casa, este es la posibilidad de arrendarla mientras no la estás habitando para obtener ingresos pasivos, es decir, sin mucho esfuerzo. Incluso, puedes rentar una casa mientras pagas su hipoteca, ayudándote de esta forma a liquidarla más rápido.

Un auto, en cambio, es un bien que solo se puede aprovechar para uso personal. La única forma de que genere ingresos es usarlo para transporte de pasajeros, pero esto no representa un ingreso fijo, como en el caso de la renta de casas.

Accidentes

Otro de los motivos por qué comprar una casa es que está menos expuesta a accidentes. A menos que ocurra una catástrofe natural de proporciones mayúsculas, es muy improbable que una vivienda se destruya. Los requerimientos de calidad en las construcciones son cada vez más estrictos, haciendo que las casas sean cada vez más seguras.

Incluso si llega a ocurrir un siniestro natural extraordinario, existen seguros para hogar que cubren hasta el monto total del valor de la casa en caso de pérdida total o se encargan de hacer las reparaciones necesarias sin costo extra.

En cambio, cuando tienes un auto, estás expuesto en cualquier momento a accidentes que comprometen la integridad física tanto del vehículo como de los ocupantes; además, es más difícil demostrar ante una aseguradora los hechos en los casos de accidentes originados por terceros, provocando que muchas veces el seguro de auto no se haga efectivo y pierdas tu dinero, además de tu vehículo.

Otra cosa a tomar en cuenta es que al circular en la vía pública, es más probable que un auto sea vandalizado que una casa, desde un rayón en la pintura hasta destrucción total del vehículo.

Patrimonio

Finalmente, la mayor razón por qué comprar una casa es que es un seguro para el futuro, ya que puedes heredarla a tu familia, con la seguridad de que aumentará su valor de acuerdo con lo que se ha hablado.

Un automóvil es un bien que también se puede heredar, pero no igualará nunca los beneficios de una casa. Es muy difícil heredar un auto a más de una persona, pues esto provocaría muchas disputas sobre su uso y propiedad. En cambio, en una casa pueden vivir sin problemas dos o más personas bajo copropiedad, e incluso se puede subdividir físicamente para que cada integrante de la familia sea propietaria de una fracción bien establecida, lo cual es imposible con un automóvil.

No se trata de desalentarte de comprar un auto, sino más bien poner en contexto los beneficios mayores de una casa y señalar su prioridad sobre aquel. Si estás en condiciones de elegir entre uno y otro como regalo este Día del Padre, toma en cuenta estas razones para comprar una casa. Si te decides por esto, recuerda que Vivanuncios es tu portal inmobiliario aliado donde encuentras miles de ofertas de casas y departamentos en venta en todo el país.