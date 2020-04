¿Pagaré más cara mi hipoteca por la crisis del coronavirus? Esta guía te explicará

Los créditos siempre han sido el mecanismo financiero más efectivo para otorgar oportunidades a toda la población de adquirir bienes inmuebles para asegurar su patrimonio.

Sin embargo, actualmente se pronostica que, durante los próximos meses, se presente una recesión económica producto de la pandemia en México por el COVID-19. Esta ya ha provocado la pérdida de muchos empleos y el freno en la generación de ingresos de los pequeños negocios.

Ante este panorama, muchas personas que actualmente están pagando un crédito hipotecario, se preguntan si eso incrementará la cuota de dichos pagos.

Ante este panorama, muchas personas que actualmente están pagando un crédito hipotecario, se preguntan si eso incrementará la cuota de dichos pagos.

Tasas de interés

La tasa de interés determina el comportamiento del esquema de pagos de tu crédito hipotecario.

La mayoría de los bancos y el Infonavit ofrecen sus financiamientos con tasas de interés anual fija. Es decir, el monto de los intereses se determina desde la adquisición del crédito.

Por lo tanto, aumentar esta cuota mensual sería un acto de incumplimiento de contrato por parte de la institución financiera. Si tienes tu crédito en esta modalidad, puedes tener la seguridad de que tu pago de ninguna manera incrementará en el futuro.

Por otra parte, el Banco de México disminuyó su tasa de interés a 6.5%, su número más bajo desde marzo de 2017, para incentivar el mercado ante la contingencia de salud, por lo que si tu crédito está contratado con una tasa de interés variable, tu pago mensual no sufrirá aumento, y al contrario, podría ser menor.

Aunado a esto, el Infonavit y los bancos han anunciado medidas de protección para que los acreditados no pongan en riesgo la situación de su inmueble.

Fondo universal de pérdida de empleo

Como respuesta a la crisis por coronavirus, el Infonavit activó el Fondo universal de pérdida de empleo. Este se originó de manera emergente gracias a la combinación de una reserva especial con del Fondo de protección de pagos ya existente.

Con esto se dispondrán de hasta 7 mil 326 millones de pesos para cubrir por tres meses las cuotas de personas que hayan perdido su empleo por la crisis sanitaria, sin ningún copago ni afectación en el historial crediticio de los beneficiados.

Aplica para acreditados con tres o menos pagos omisos y solo se deben actualizar los datos de contacto y llenar la solicitud a través del portal de internet ‘Mi cuenta Infonavit’, Infonatel o alguno de los Centros de Servicio Infonavit (CeSI).

Tolerancia de pago

Otro mecanismo de protección activado por el Infonavit es el diferimiento del crédito durante al menos 3 meses, con opción de ampliarse hasta 6 meses.

Durante ese periodo, el saldo del crédito se congelará y no se generarán intereses. El beneficiado podrá dejar de hacer sus pagos durante este tiempo sin que esto afecte su historial crediticio.

En caso de que el gobierno dictamine paro laboral obligatorio debido a la pandemia en México, este mecanismo se activará de forma automática para todos los acreditados. Si no, estará disponible para aquellos que lo soliciten al Infonavit.

Si se activa automáticamente este mecanismo y el acreditado desea seguir haciendo sus pagos, puede hacerlo, y este dinero se utilizará directamente para amortizar a capital.

Beneficios por paro técnico

Si una empresa se declara en paro técnico, el Infonavit ofrece el 25% de descuento a los acreditados sobre el factor de pago vía nómina. Este beneficio se puede extender hasta por 12 meses, según la situación de la empresa donde labora el trabajador. Para solicitar este beneficio, solo es necesario presentar ante el Infonavit la solicitud de paro técnico de la empresa.

Todos estos mecanismos fueron anunciados en las últimas semanas por Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, como medidas para proteger las hipotecas en esta crisis por el coronavirus.

Prórroga en pagos de créditos hipotecarios bancarios

En últimos días, los bancos con mayor presencia en el país han anunciado el congelamiento de los saldos de todos sus créditos, entre ellos los hipotecarios, por un mínimo de 4 meses, y algunos ofrecen la posibilidad de extender el beneficio hasta los 6 meses.

Las solicitudes estarán abiertas durante el mes de abril. Infórmate con tu banco para que puedas cumplir con los requisitos y acceder a estos beneficios.

Dado que los trabajadores del Estado recibirán su sueldo íntegro durante el periodo de contingencia, el Fovissste no aplicará descuentos ni suspensiones de las cuotas mensuales de pago de los créditos hipotecarios.

Como has visto, las cuotas mensuales de tu crédito hipotecario no se incrementarán. Sin embargo, se pronostica una recesión económica que derivará en el alza de precios de muchos productos, por lo que se recomienda altamente aprovechar estos programas de apoyo durante la crisis de salud para generar ahorro que contrarreste este impacto y así no afecte demasiado a la economía familiar.

Igualmente, no abandones tus planes de compra de casa o departamento. Con la disminución de las tasas de interés y los nuevos programas de adquisición de vivienda, el mercado inmobiliario espera recuperarse pronto del impacto económico que dejará la pandemia por Coronavirus.

