Ideas para ganar dinero con tus bienes raíces

El propósito de invertir en bienes raíces no siempre es habitar los inmuebles y heredarlos de generación en generación. Cuando una inversión se realiza oportunamente genera ganancias mayores que los beneficiarios pueden aprovechar para hacer crecer su economía.

Si estás en búsqueda de un ingreso extra, toma en cuenta estas ideas para obtener ganancias de tu propiedad que Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, ha preparado para ti. Ideas de cómo ganar dinero con bienes raíces:

Renta como hogar

De acuerdo con cifras de la Encuesta Intercensal de vivienda, entre los años 2010 y 2015 la tendencia a rentar propiedades para vivir creció un 26.5 por ciento en comparación con la inversión en bienes raíces. En años más recientes, esta tendencia ha convertido el negocio de las rentas inmobiliarias en una garantía de ingresos para los dueños de propiedades.

Una casa podría representar una gran oportunidad para rentar a estudiantes, profesionistas o incluso familias, cuyo salario no les es suficiente para ser dueños de un hogar. Una buena idea es que busques desarrollos en venta, pues estos suelen tener buena plusvalía y su renta podría representar un buen ingreso.

Subarrendar también es una buena idea cuando vives solo y no requieres de mucho espacio. Tan solo en el año 2017, la cifra de hogares no familiares, es decir, hogares en donde los habitantes de un inmueble no tenían relación de parentesco con el jefe de familia, ascendió de un 10.6 por cierto a un 11.4 por ciento, dándonos a entender que cada vez más personas buscan compartir una casa para poder solventar sus gastos fijos y vivir mejor.

Transformarlos en locales comerciales

Aprovecha la ubicación de tu propiedad para tener un ingreso extra fijo remodelándola para ajustarse a las necesidades de un local comercial u oficina.

Esto podría funcionar mejor si el inmueble se encuentra en una ubicación cercana a grandes centros de comercio o industriales, y aún si no lo está, puedes obtener ingresos al rentarla para que se instale en ella una pequeña o mediana empresa.

Si mantienes un plan de negocio estable en el cual tus inquilinos podrían rentar tu propiedad por un largo tiempo, tendrás la oportunidad de aprovechar el inmueble a tu favor, garantizando su uso, mantenimiento y un flujo constante de ingresos a tus finanzas personales.

Invierte en otras ciudades

Si tienes la oportunidad de comprar otra propiedad, deberías considerar invertir en bienes raíces en zonas turísticas. Estas propiedades, a pesar de ser susceptibles a disponibilidad y altibajos de temporadas, son una buena inversión que siempre será útil para todos aquellos que se encuentren de vacaciones.

Las propiedades aumentan su plusvalía dependiendo de distintos elementos a su alrededor, como su ubicación y durabilidad, por lo que un inmueble en una zona turística tiene la oportunidad de aumentar su valor conforme pase el tiempo. Esto, en el futuro, te generará más dinero del que utilizaste en tu primera inversión si necesitas vender el inmueble.

Toma en cuenta estas ideas de cómo ganar dinero en bienes raíces te permitirán seguir aumentando tu patrimonio y generar ingresos extras útiles para tu vida diaria.