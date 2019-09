Estos son los mitos y realidades de un crédito hipotecario

Cuando una persona busca invertir su dinero en bienes raíces y construir un patrimonio para su familia, es muy común que busque el apoyo de un crédito hipotecario otorgado por distintas instituciones financieras.

Los créditos hipotecarios en México son de gran ayuda cuando se utilizan informada y responsablemente; es por esto que creer cualquier mito que surja de una plática informal, en lugar de buscar datos reales, puede ser muy dañino para las finanzas de los inversionistas.

Para evitar esto, Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, creó una lista con los cuatro mitos más comunes para conocer todo sobre los créditos hipotecarios y cómo funcionan realmente.

1. Debo ser derechohabiente Infonavit/Fovissste para acceder a un crédito

Trabajar en una empresa pública o privada, y laborar bajo la Ley de Trabajo en México, es garantía de tener derecho a contar con un crédito hipotecario para comprar un inmueble. Sin embargo, el hecho de que un trabajador no tenga el apoyo del IMSS o ISSSTE, no significa que no pueda acceder a un préstamo hipotecario para comprar una casa.

Las instituciones bancarias ofrecen a muchas personas la oportunidad de acceder a un crédito hipotecario sin necesidad de recurrir al Infonavit o Fovissste. Cada banco se encarga de marcar las condiciones bajo las que otorgarán este préstamo y asumirá los riesgos que vengan con él.

2. Tardaré mucho en pagar mi crédito hipotecario

El tiempo en el que puede cubrirse el total de un crédito hipotecario depende de distintos factores. Entre los más determinantes se encuentran: la institución financiera que te otorgue el préstamo, la edad del interesado, el monto de crédito aprobado, su salario y su capacidad de cubrir una deuda tan importante.

Algunas instituciones financieras permitirán elegir plazos que van desde los 5, 10, 15 y 20 años, por lo que el periodo que sea elegido deberá ser analizado a fondo por el beneficiado, así como por quien autorice el préstamo inmobiliario, para evitar tener problemas con los pagos futuros.

3. El crédito hipotecario cubre el valor total de la propiedad

Este es un mito común acerca de cómo funciona un crédito hipotecario. Los créditos hipotecarios, a pesar de ser una gran ayuda, no suelen cubrir el cien por ciento del valor de una vivienda. Si bien existen algunos que cubren hasta el 95 por ciento del precio de una casa, depende del tipo de crédito y la entidad financiera que lo ofrece determinar la cobertura del préstamo.

Así mismo existen otros gastos que no son cubiertos por el crédito, como el avalúo inmobiliario inicial y los gastos notariales necesarios para legalizar el proceso de compra.

4. Puedo tener dos créditos hipotecarios al mismo tiempo

Falso. Una persona no puede tener más de un crédito hipotecario vigente, al menos con instituciones como el Infonavit y Fovissste.

La opción que estas instituciones ofrecen, si a alguien le interesa aumentar el monto de dinero que le fue otorgado, es combinar un crédito hipotecario de la institución con un préstamo aprobado por un banco privado para reunir el dinero necesario para comprar un departamento o casa de mayor precio.