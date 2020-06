¿Es conveniente un tour virtual de casas para comprar o rentar una propiedad?

En los últimos años se ha acentuado el uso de dispositivos y recursos digitales para enriquecer y ofrecer nuevas opciones a las personas interesadas en la compraventa de bienes y servicios.

En el sector inmobiliario, estos cambios han permitido idear nuevas formas para mostrar una casa de forma segura en esta contingencia por Coronavirus y continuar o comenzar los planes inmobiliarios de muchas personas con deseos de construir un patrimonio.

Uno de esos recursos es el recorrido virtual de casas, ya muy populares en lugares como Europa y Estados Unidos, pero que en nuestro país apenas comienzan a tomar mayor relevancia.

Uno de esos recursos es el recorrido virtual de casas, ya muy populares en lugares como Europa y Estados Unidos, pero que en nuestro país apenas comienzan a tomar mayor relevancia.

Tipos

Existen distintas formas en que se puede hacer un recorrido virtual de casas, aprovechando las distintas tecnologías al alcance de los usuarios.

Video: se puede realizar una visita en video de dos formas, ya sea a través de una plataforma como Youtube o mediante un recorrido por videollamada. La primera opción es ideal cuando te encuentras en las primeras fases de búsqueda, ya que te permite visualizar las características generales del inmueble, como el espacio, la disposición de las habitaciones, pintura y acabados.

Mientras tanto, puedes aprovechar la segunda opción cuando ya tienes una lista definitiva de posibles elecciones. Cuando sostienes una videollamada con el agente inmobiliario, tienes la ventaja de que, además de mostrarte los espacios de una casa en línea, podrá resolver tus dudas e inquietudes en tiempo real.

Recorrido con fotografías 360°: con esta técnica que se usa, por ejemplo, en las aplicaciones de mapas, el interesado puede hacer un tour virtual de casas, generando la sensación de desplazarse dentro de ella. Esta es conveniente cuando estás explorando tus opciones. Te permitirá visualizarte dentro de la propiedad y conocer detalles difíciles de alcanzar en un video, para finalmente descartar aquellos inmuebles que no cumplan con tus necesidades y gustos o enlistar aquellos que sí.

Realidad virtual: Esta es similar a la anterior, sólo que un poco más avanzada. Usualmente esta técnica se utiliza para inmuebles en desarrollo, que permiten apreciar cómo se verá la vivienda una vez terminada. Se puede hacer un recorrido interactivo, donde puedes “moverte” dentro del espacio, para lo que necesitas unos lentes de realidad virtual, o se puede optar por recorrido en video 3D, similares a los que se hacen con el video tradicional.

Ventajas

Estas nuevas herramientas presentan muchas ventajas, entre las que se encuentran las siguientes:

Ahorras: poder conocer un inmueble de forma virtual siempre será una gran ventaja, pues te permite ahorrar tiempo y dinero en traslados, lo cual a su vez te da la posibilidad de ver más opciones en menos tiempo.

Tienes más opciones: Cuando contratas a un agente inmobiliario, sólo te mostrará inmuebles dentro del catálogo de su agencia. Con el tour virtual de casas, puedes explorar opciones de distintos sitios para comparar y elegir las posibilidades que más te gusten.

Disponibilidad: puedes hacer tu búsqueda a cualquier hora del día, pues los recorridos se encuentran siempre disponibles en las plataformas de internet, y ya no tienes que preocuparte por concertar una cita con el agente.

Proteges tu integridad: con la contingencia de Covid-19, se ha vuelto más importante que nunca proteger la salud personal, y con ello proteger a las personas cercanas a ti. Estas opciones de recorrido virtual de casas te permiten continuar con tus planes de compra o renta sin exponerte al riesgo de contagio.

Posibles objeciones

Por supuesto, hay posibles objeciones que pudieran hacerse a estos nuevos métodos de tour virtual de casas. Estos son algunos de ellos:

“No se pueden detectar los vicios ocultos”: es definitivamente una objeción válida. Sin embargo, se debe tener muy presente que visitar una casa en línea es muy útil para las primeras fases de búsqueda. Cuando se tenga una lista definitiva de posibilidades, será momento de visitar la casa de forma presencial para examinarla a fondo, por supuesto, respetando las medidas sanitarias.

“Se pierde la interacción con el vendedor/agente, y por lo tanto, la confianza”: esto no necesariamente es cierto, incluso, podría ser lo contrario. El contacto está sólo a una llamada o un mensaje de texto de distancia. No es necesario concertar una cita que muchas veces no puede darse por horarios incompatibles o por cancelaciones de último momento. Además, el simple hecho de tomar una llamada para atenderte habla del compromiso y profesionalismo del agente o vendedor.

Todos los sectores de mercado están atravesando cambios importantes, pero los recursos digitales ofrecen muchas facilidades para continuar con los planes de compra o renta de bienes, a pesar de la contingencia por Covid-19.

Todos los sectores de mercado están atravesando cambios importantes, pero los recursos digitales ofrecen muchas facilidades para continuar con los planes de compra o renta de bienes, a pesar de la contingencia por Covid-19.

