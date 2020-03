¿Conoces Unamos Créditos? Con este programa de Infonavit podrías comprarte una casa con tu pareja, familia o amigos

Una de las razones por las que los trabajadores buscan un empleo formal es por la posibilidad de ahorrar para comprar casa con un crédito Infonavit; sin embargo, pueden pasar bastantes años para que puedas calificar para un financiamiento de esta naturaleza.

Hay otras maneras de incrementar tu crédito, pero a veces ni eso llega a ser suficiente. Como respuesta, y en apoyo a los trabajadores, han surgido nuevos programas de Infonavit, el más reciente: Unamos Créditos, el cual te permite conjuntar tu crédito con el de otros conocidos para adquirir una casa. Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, te comparte los puntos esenciales de este programa para que puedas tomar la mejor decisión.

Las personas no necesitan tener relación jurídica

Antes de arrancar este programa, la única modalidad en que créditos de diferentes personas podían conjuntarse era en el Crédito conyugal, donde el requisito indispensable es que la pareja esté casada legalmente.

Con este nuevo programa de Infonavit, se abre la posibilidad de que personas sin relación jurídica alguna conjunten los montos de sus créditos. Es decir, pueden ser padres e hijos, hermanos, familia de cualquier tipo, amigos o incluso parejas en unión libre. Eso sí, cada interesado debe alcanzar los 116 puntos Infonavit y tener dos años continuos trabajando en un empleo formal y cotizando.

El primer año serán solo dos personas, pero llegarán a ser hasta cinco

En su primera fase, que arrancó en febrero de 2020, solo se permitirá la conjunción de dos personas y cada seis meses se irá añadiendo una persona para llegar hasta cinco a finales de 2021. Esto con la finalidad de evaluar el comportamiento del programa y ofrecer paulatinamente a los trabajadores este beneficio.

Esto no significa que una vez contratado el crédito se puedan añadir más personas. El número de personas con que se decida contratar el crédito será definitivo. Esto es, si se decide, por ejemplo, adquirir el financiamiento con 3 personas, ya no podrán añadirse una cuarta ni quinta. Otro aspecto importante es que se podrá otorgar hasta el 90 por ciento del monto de crédito de cada persona.

Fuente: Shutterstock

Todos los participantes son obligados solidarios

Al ser un crédito conjunto, con Unamos Créditos todos los miembros se comprometen a convertirse en deudores obligados solidarios. En pocas palabras, significa que en caso de que una persona no pueda pagar, los demás miembros están obligados a cubrir el monto que le corresponde.

Debido a esto, es indispensable elegir correctamente con quién se conjuntará el crédito, ya que al no haber un lazo jurídico, no se puede proceder legalmente contra esa persona en caso de falta de pago. Si alguno de los miembros decide voluntariamente no continuar con los pagos, el Infonavit ofrece seis posibles soluciones:

Ampliación de crédito: se puede incrementar el monto de uno o más de los miembros restantes para cubrir el monto del miembro que se retiró.

se puede incrementar el monto de uno o más de los miembros restantes para cubrir el monto del miembro que se retiró. Cambio de casa: se puede hacer un cambio de casa a una de menor valor que pueda cubrirse con el monto de crédito que quedó restante después de la salida de un miembro.

se puede hacer un cambio de casa a una de menor valor que pueda cubrirse con el monto de crédito que quedó restante después de la salida de un miembro. Convenio de subrogación por pago de tercero: uno de los miembros restantes puede absorber la deuda del miembro que se retiró.

uno de los miembros restantes puede absorber la deuda del miembro que se retiró. Sustitución del acreditado: puede reemplazarse al miembro que se retiró por una tercera persona que iguale su capacidad de crédito.

puede reemplazarse al miembro que se retiró por una tercera persona que iguale su capacidad de crédito. Venta de la propiedad: si los miembros restantes no pueden cubrir la deuda de quien se retiró, pueden vender la propiedad a una tercera persona, quien sería ahora responsable de liquidar la deuda.

si los miembros restantes no pueden cubrir la deuda de quien se retiró, pueden vender la propiedad a una tercera persona, quien sería ahora responsable de liquidar la deuda. Dación en pagos: los miembros restantes ceden la propiedad del inmueble al Infonavit a cambio de la cancelación de la deuda.

Se establece una copropiedad, y por lo tanto, solo se es dueño de una parte del inmueble

Aunque parece obvio, es importante dejar muy en claro esto. Como varias personas harán los pagos de la misma vivienda, ésta pasará a ser copropiedad de todos los involucrados. Habrá un acreditado principal que tendrá el 50 por ciento de la responsabilidad del crédito y se repartirá el 50 por ciento restante entre los demás miembros. Se hace de esta manera para garantizar que siempre haya un máximo responsable ante el Infonavit que responda en caso de cualquier contingencia.

Sin embargo, los pagos se harán proporcionalmente y el porcentaje de la propiedad de cada uno también será correspondiente al porcentaje del crédito que cada uno sume al crédito total.

Por ejemplo: en una casa de 1 millón de pesos adquirida por tres personas, la persona A (aporta 400 mil), la persona B (250 mil) y la persona C (350 mil). La persona A será el acreditado principal con el 50 por ciento por ser el de mayor capacidad y las otras dos aportarán 25 por ciento cada una. En cuanto a los pagos y la propiedad, la persona A tendrá el 40 por ciento, la persona B, 25 por ciento y la persona C, 35 por ciento.

Con esta información, será tu decisión contratar o no un crédito de este tipo. La próxima vez que busques casas en venta con crédito Infonavit, considera esta opción, y si vas a ejercerla, hazlo con personas de tu mas entera confianza para que este nuevo programa de Infonavit pueda beneficiarlos a todos.