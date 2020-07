Ante la reapertura económica, ¿quieres alquilar una oficina? Esto es lo que necesitas saber

Con la llegada de la Nueva Normalidad a México y la transición de muchas entidades a la fase naranja del semáforo de riesgo epidémico, una gran cantidad de comercios y oficinas han comenzado a reactivar sus actividades laborales en el país.

El cierre de comercios y la suspensión de actividades durante la Jornada de Sana Distancia presentó un duro golpe a las finanzas de los empresarios y microempresarios que, por lo general, confiaban en sus ingresos diarios para sobrevivir dignamente los días. Una de las consecuencias de esta jornada fue que gracias a la difícil situación económica, los trabajadores se vieron en la necesidad de abandonar sus locales u oficinas ya que representaban un gasto mayor que no podían solventar con sus pocos ingresos.

Debido a esto, si te encuentras entre los cientos de personas que desean retomar sus labores y buscas alquilar una oficina de manera segura para ti, tus empleados y clientes, estas son algunas de las consideraciones que debes tomar.

Buscar una oficina de manera segura

Mantener tu salud es una prioridad mientras buscas alquilar una oficina. Una alternativa para no exponer tu salud es buscar oficinas en renta a través de portales inmobiliarios, sitios de ventas en internet o comunicándote con agencias inmobiliarias y solicitando recibir información por correo electrónico.

Debido a la pandemia actual muchos dueños de propiedades y agentes inmobiliarios están evolucionando para realizar reuniones y recorridos virtuales que te permitan conocer las características de la oficina en renta sin salir de casa. Otros materiales que te pueden ser de utilidad son fotografías y videos de la oficina, ya que podrás verlos una vez haya terminado la reunión.

Si no encuentras una oficina para rentar siguiendo estos procedimientos, o no te sientes seguro de rentar un espacio que no conoces personalmente, puedes hablar con los propietarios o agente inmobiliario para agendar una visita.

Al agendar la visita recuerda preguntar sobre las medidas de seguridad que están tomando para prevenir el contagio, si la oficina en renta es desinfectada de manera continua y cuál es su protocolo para visitar el lugar.

Una vez hayas encontrado una oficina para rentar, sea de manera virtual o física, deberás negociar las condiciones y el precio de renta y firmar el contrato de arrendamiento.

Probablemente la firma del contrato de arrendamiento para alquilar tu oficina deberá ser presencial, de ser así también debes hablar con el propietario o agente inmobiliario para establecer las medidas de seguridad durante la firma. Se sugiere que tomen las siguientes medidas:

Reunirse en un espacio grande y bien ventilado.

Contar con equipo de protección como careta, cubrebocas.

Mantener una distancia de al menos 1.5 metros.

Hacer la reunión tan breve como sea posible.

Considerar la posibilidad de realizar la firma virtual del contrato por medio de herramientas digitales

Preparar la oficina para evitar el contagio

Después de haber alquilado una oficina será necesario tomar las medidas necesarias para evitar el contagio entre tú y tus clientes una vez que comiences tus actividades.

Ya que tu espacio de trabajo es una oficina en renta, no podrás hacer modificaciones permanentes sin la autorización de los propietarios, como la instalación de mamparas que te permitan aislar tu espacio de trabajo.

Aún así, al alquilar una oficina puedes hacer pequeñas modificaciones que no dejen daños permanentes, como instalar vinilos adhesivos en el suelo para señalar los espacios de sana distancia.

Mientras preparas tu oficina para iniciar actividades laborales debes tener en cuenta las indicaciones que ha dado tu gobierno local para reanudar actividades en la nueva normalidad. Por ejemplo, en Ciudad de México las oficinas y corporativos no pueden reanudar actividades hasta que el semáforo de riesgo epidémico se encuentre en amarillo.

Mantener un espacio libre de contagio

Antes de alquilar una oficina es importante que consideres las medidas necesarias para que este no se transforme en un punto de contagio una vez que inicies tus actividades laborales.

Si alquilas una oficina en un edificio con áreas comunes, es importante que conozcas las medidas que se tomarán para desinfectar estos espacios o si estos estarán disponibles para usarlos.

Otras medidas que deberás tomar son:

El uso de cubrebocas o caretas para clientes y empleados.

Limpieza y desinfección constante del área de trabajo.

Proveer material de desinfección como alcohol en gel.

Tomar medidas para mantener la sana distancia.

Para muchos, alquilar una oficina e iniciar tus actividades comerciales ahora que nos encontramos en la nueva normalidad es de suma importancia para evitar pérdidas financieras o el cierre permanente de sus negocios. Recuerda que siempre y cuando tomes las medidas para protegerte mientras buscas una oficina para rentar y posteriormente cuidas de tus clientes y empleados una vez que comiences a otorgar servicio, podrás evitar poner en peligro tu salud o hacerte acreedora multas municipales que afecten de mayor forma tu economía.

