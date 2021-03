Ante 'indiferencia', Basilia Castañeda deja acusaciones contra Félix Salgado Macedonio

ACAPULCO, Gro.- Basilia Castañeda, la mujer que denunció por presunta violación al candidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, informó este lunes que decidió no impulsar más acciones penales, ante la indiferencia de las autoridades y la imposibilidad de costear los gastos.

En un comunicado, Basilia Castañeda acusó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado (FGE) violaron sus derechos como víctima, ya que se niegan a investigar su caso, aún cuando debían hacerlo de oficio.

"Dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia”, expuso.

Dijo que pidió al exfiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, “que no continúe con la representación en la causa penal que él había ofrecido apoyar pro bono”.

Consideró que las instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de las denuncias, ni han incorporado trabajadores que investiguen con perspectiva de género, “la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades”.

La presunta víctima explicó que a pesar de que pidió posponer la audiencia convocada para este lunes 15 de marzo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena reiteró la cita, la cual tiene como fin el desahogo de pruebas y la presentación de alegatos.

Esta constituye, informó, la última etapa del procedimiento ordinario que continúa abierto por la denuncia que presentó en enero pasado contra Salgado Macedonio. Admitió que si bien la CNHJ aceptó la petición de que el testimonio rendido en el procedimiento de oficio fuera tomado en cuenta, junto al que presentó ante la FGR, dicha instancia partidaria actúa sin perspectiva de género, y aún así se le cita para desahogar prueba y rendir alegatos.

Recordó que a pesar de que solicitó que la CNHJ hiciera dos periciales psicológicas, una de las cuales incluía la valoración psicológica del perfil de Félix Salgado, estas no sólo le fueron negadas, sino que se sostuvo la audiencia para este lunes.

“Por otro lado, el demandado ha presentado como pruebas la carta de no antecedentes penales y cotejo del procedimiento de oficio. Él alega que este procedimiento no debería continuar, con la excusa de que se le estaría juzgando dos veces y porque la CNHJ no tiene competencia para investigar delitos”, añadió.

Castañeda subrayó que debido a que no se le tomó testimonio en el procedimiento de oficio, no se puede afirmar que la Comisión de Morena ha juzgado dos veces. “Por otro lado, debo aclarar que no estoy solicitando a la CNHJ que investigue el delito, sino que se le investigue esos y nuevos hechos, como hechos violatorios a los estatutos y principios del partido Morena”, indicó.

Te puede interesar:

Basilia, quien denunció abuso sexual de Félix Salgado, pide protección internacional

'Bienvenida la crítica, no vengo a perseguir a quien se exprese en mi contra', dice Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado y sus señalamientos por abuso sexual: la 'gota que derramó el vaso' para dividir a Morena