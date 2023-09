Delegado de la FGR asesinado en Chilpancingo no contaba con protección por decisión propia

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero, asesinado la mañana del martes, no usaba escoltas ni auto blindado por decisión propia, informó Ludwig Marcial Reynoso Núñez, secretario general de gobierno.

Explicó que Fernando García Fernández, quien fuera el delegado de la FGR en la entidad no estaba interesado en reforzar su seguridad, “no los usaba, normalmente el no usaba ni blindaje ni escoltas, la Fiscalía General de la República tiene un vehículo blindado pero era una decisión personal del doctor no usarlo, no es que no lo tuviera”.

Tras 24 horas del homicidio del representante de la FGR en el Estado, el secretario de gobierno Reynoso Núñez detalló que pese a contar con un vehículo blindado y por protocolo tener la posibilidad de contar con personal que se encargará de su seguridad no eran utilizados por García Fernández.

El responsable de la política interna del estado, también dio a conocer que personal de la FGR se trasladó a Chilpancingo para investigar el homicidio del funcionario federal, “ayer tuvimos la visita de funcionarios de la Fiscalía General de la República, tuvimos una reunión en la que se atendió este tema, dónde se les informó todo lo que el Estado tiene al respecto del tema”.

En entrevista con representantes de distintos medios de comunicación, Reynoso Núñez consideró que se necesita en Guerrero de un mayor número de efectivos en las corporaciones encargadas de la seguridad “Yo creo que es necesario que se refuerce pero también que se incremente el número de efectivos en ciertas zonas del Estado”.

Dijo que el homicidio de Fernando García Fernández es muestra del combate a la delincuencia y a los diferentes grupos criminales que operan en la entidad.

Adelantó que existen varias líneas de investigación por el homicidio del funcionario, una de ellas apunta a la detención de los dos ex comisarios electos de Petaquillas; Lenin Locia Reyes y Paula Calderón Herrera, detenidos el pasado 8 de septiembre por agentes de la FGR, acusados del supuesto delito privación de la libertad y secuestro agravado en contra de 50 militares y policías estatales el 7 de junio del 2022 en Petaquillas.

“Estamos en ese proceso de investigación adelantar algo más ahora sería muy aventurado vamos a esperar las investigaciones, lo que muestra es el combate a la delincuencia que se está dando a todos los grupos en las zonas, muestra que no hay compromisos con nadie que se está trabajando para el pueblo de Guerrero a veces pareciera que no marcha bien, pero estamos en el esfuerzo diario, el esfuerzo coordinado”, expresó el funcionario estatal.

El ex funcionario federal tenía laborando en la institución 23 años, fungía como delegado en la entidad desde el año 2018, en la administración del ex gobernador priísta Héctor Astudillo Flores.