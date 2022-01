Con golosinas y películas de perros: Así es el ‘primer cine dog-friendly’ de Reino Unido

Los “perrhijos” se sientan en las butacas, al lado de sus humanos, en el mini cine del complejo Ducie Street Warehouse, mientras observan a Lassie correr en la pantalla o a los dálmatas escapar de Cruella.

Este lugar en Manchester, Reino Unido, se describe como el primer cine dog-friendly del mundo, cuenta con 36 asientos.

Todos los lunes tienen una función llamada Pawpcorn, en la que proyectan cintas clásicas con animales en papeles protagónicos, como Lassie (1994), Cruella (2021) The Fox and The Hound (1981), Cats & Dogs (2001), Beethoven (1992 ), Beethoven 2 (1993), Scooby-Doo (2002), Dog Days (2018) y Togo (2019).

Son proyecciones especiales, con sonidos reducidos e iluminadas especialmente para la sensibilidad de los perros.

“Apaguen los teléfonos y dejen los juguetes chillones en casa”, piden en su Instagram.

Una de las funciones en diciembre de 2021. (Foto: Facebook / Ducie Street).

Golosinas para humanos y perros

En septiembre de 2021 comenzaron a anunciar esta innovadora función temática y explicaban que además tenían disponibles una amplia selección de golosinas para humanos y perros.

La entrada cuesta cinco libras esterlinas por persona (140 pesos mexicanos), las mascotas entran gratis.

“Trae a tu perro y toma un poco de whisky en nuestro cine”, anuncian en su página.

En septiembre de 2021 anunciaron que por 25 libras esterlinas (670 pesos) se incluye, además de la entrada al cine, una bebida y 15 libras esterlinas (420 pesos) para gastar en el restaurante antes o después de la función.

Todo el complejo de Ducie Street es amigable con las mascotas, su presencia está permitida en también en el restaurante y bar donde también hay una terraza.

El restaurante es dirigido por el chef Andrew Green, quien con su equipo elabora platos con sabores de todo el mundo; en tanto, el bar tiene cócteles clásicos, vinos orgánicos, licores y refrescos.

Asimismo, tienen una tienda de delicatessen que sirve alimentos locales y sostenibles: cafés, refrigerios fríos y calientes, comida para llevar, cervezas, vinos y cócteles enlatados.