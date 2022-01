Pollo somnoliento: la peligrosa tendencia culinaria de Tik Tok

Un par de pechugas de pollo, medio cocidas y sazonadas en un frasco entero de medicamento para la gripe y el resfriado, generalmente Nyquil, da como resultado un platillo azul que se ha vuelto tendencia en Tik Tok en Estados Unidos, como un supuesto remedio casero, lo llaman Sleepy Chicken (pollo somnoliento) o Nyquil Chicken Challenge

Estas preparaciones circulan en Tik Tok, plataforma donde siempre destacan recomendaciones de los usuarios sobre lugares dónde comer, recetas de cocina y otras tendencias culinarias, sin embargo, el Sleepy Chicken ha preocupado a los expertos en salud por el gran peligro que representa para quien lo consume.

La receta requiere el uso de medicamentos de venta libre, se han generado videos que utilizan Nyquil, el cual contiene ingredientes que combaten los síntomas del resfriado durante la noche; en otros se ven frascos de Night Time.

No está claro si se trata de una parodia o una receta real, para consumo humano, lo cual también es riesgoso, pues una parte importante de los usuarios de Tik Tok son menores de edad en Estados Unidos.

Algunos de los videos originales ya no están disponibles en Tik Tok, pero se siguen reproduciendo en otras plataformas y es común encontrar contenidos de personas reaccionando a la receta.

En uno de los contenidos donde se prepara el pollo somnoliento, el usuario dice: “Me enfermé anoche, así que estoy cocinando un poco de Nyquil Chicken”, comenta que lo ha usado en el pasado, por lo general con cuatro tercios en una botella, en este caso usa Night Time.

“Si esta es la primera vez que haces esto, puedes salirte con la tuya usando aproximadamente una quinta parte... Sazone ese NyQuil allí a la temperatura adecuada. Quieres dejarlo reposar allí y dejar que chisporrotee durante unos cinco a 30 minutos”.

El autor del vuelve a guardar de nuevo en el frasco el líquido sobrante en el sartén.

Receta de un pollo azul sazonado en medicamentos. (Tik Tok)

¿Por qué es tan peligroso el Nyquil Chicken Challenge?

En principio, la escasa cocción a la que es expuesto el pollo en algunas recetas (cinco minutos) representa el riesgo de una intoxicación, ya que este tipo de ingrediente debe consumirse solo bien cocido.

Además, al ser hervido, el medicamento se concentra y su consumo tiene consecuencias para la salud, como una sobredosis por sus compuestos, los cuales suelen ser dextrometorfano, paracetamol, antihistamínicos, entre otros.

En una entrevista con MIC, Aaron Hartman, médico y profesor clínico asistente de medicina familiar en la Virginia Commonwealth University, explica que usualmente no es riesgoso consumir alimentos con medicamentos, pero en este caso hay una cantidad muy concentrada de sus compuestos en la carne.

“Si te comieras una de esas pechugas completamente cocidas, sería como si estuvieras consumiendo entre un cuarto y la mitad de una botella de NyQuil”.

La razón más importante para no hacerlo es la cantidad de medicamento que se inhala al cocinar: “Al cocinar un medicamento con múltiples drogas en una estufa, lo has aerosolizado y lo más probable es que lo estés inhalando... Inhalados, estos medicamentos también ingresan al torrente sanguíneo muy rápidamente y no pasan por el hígado para la desintoxicación”.

Además, el exceso de dextrometorfano podría provocar somnolencia, mareos, convulsiones, náuseas, vómitos, cambios en la presión arterial, estreñimiento, problemas respiratorios, visión borrosa, espasmos, palpitaciones, fiebre alta, alucinaciones, daño cerebral, y coma.