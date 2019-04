Los demócratas 'se la piensan dos veces' antes de mandar a Trump a juicio político

Ilustración de Esmeralda Ordaz

Los demócratas abordaron el domingo el tema de si deben intentar promover el juicio político contra Donald Trump, mientras el presidente advirtió que cualquier intento por investigarlo después del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia les costaría “muchísimo” en las elecciones de 2020.

Trump atacó a los demócratas por el informe de Mueller después de su investigación de dos años sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia.

“A pesar de que no hay Colusión, no hay Obstrucción, los demócratas radicales de izquierda no quieren legislar por el bien de la gente, sólo quieren investigar y perder el tiempo. Esto le está costando mucho a nuestro país. ¡Les costará mucho a los Demócratas en 2020!”, escribió en un tuit.

Aunque los demócratas han criticado a Trump a raíz del informe, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y los otros líderes del partido han hecho todo lo posible por evitar los llamados inmediatos para un juicio político.

Jerrold Nadler, el presidente demócrata del comité judicial de la Cámara de Representantes — el panel que tiene el poder legislativo para iniciar los procedimientos de juicio político — expidió el viernes una citación solicitando una versión no redactada del informe de Mueller. El domingo, descartó las sugerencias de que él ya se había decidido a seguir la vía del juicio político.

“No creo que estemos haciendo eso. Podríamos llegar a eso. O quizás no. Nuestro trabajo es analizar todas las pruebas”, le dijo a la cadena de televisión NBC. “La obstrucción de la justicia, si se prueba, sería un delito procesable. Vamos a ver a dónde nos llevan los hechos”.

Elijah Cummings, presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que el juicio político era posible, pero que “aún no había decidido”. Dijo que primero le gustaría escuchar lo que Mueller le dice al Congreso si acepta comparecer ante los legisladores. Cuando el domingo NBC le preguntó a Mueller al salir de una iglesia cerca de la Casa Blanca si lo haría, no quiso hacer un comentario al respecto.

Pero Cummings dijo que los demócratas tenían que tener cuidado con su enfoque. “Gran parte del pueblo estadounidense aún no cree que el presidente Trump esté haciendo cosas para destruir nuestra democracia”, le dijo a la cadena de televisión CBS.

Mueller concluyó que no hubo conspiración entre la campaña de Trump y Rusia. No intentó presentar cargos de obstrucción de la justicia contra Trump, en parte porque las directrices del departamento de justicia prohíben la imputación de un presidente en funciones.

Pero Mueller hizo un resumen de 10 instancias — incluyendo los esfuerzos para despedirlo — en las que Trump intentó descarrilar la investigación sobre la participación de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016.

Los republicanos han citado el resultado como evidencia de que los demócratas atacaron injustamente a Trump durante dos años. Pero los demócratas enfatizan que Mueller dijo que la evidencia “no exonera” a Trump en el tema de la obstrucción y que también había sugerido en su informe que el Congreso tendría que tomar esa decisión porque él estaba maniatado por las directrices del departamento de justicia.

Pelosi, quien convocará a una conferencia telefónica con los legisladores el lunes, les ha pedido a los miembros que tomen las cosas paso a paso. A muchos demócratas les preocupa que un intento de llevar a Trump a juicio político sería contraproducente porque energizaría a sus votantes; piensan que al partido le sería más útil enfocarse en temas cotidianos como la atención sanitaria.

Muchos demócratas también aceptan que, incluso aunque la Cámara aprobara artículos de juicio político, casi no hay posibilidad de que el Senado, dominado por los republicanos, condene a Trump.

Hasta ahora, Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, es la única candidata presidencial demócrata que ha pedido un juicio político. Julián Castro, otro contendiente, dijo de forma más indirecta que sería “perfectamente razonable”. En la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez se unió a un pequeño grupo de demócratas que firmaron una resolución lanzada por su colega Rashida Tlaib, en su primer mandato como representante, solicitando el juicio político.