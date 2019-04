China vs. EU, ¿quién ganará en la carrera de la IA?

Ilustración: Ismael Angeles.

A fines de marzo asistí al Foro de Desarrollo de China (CDF, por sus siglas en inglés) por novena vez. La visita estimuló mis recientes observaciones sobre la economía y la política de China. Pero lo que hace que el CDF sea más valioso es la ‘serendipia’. Esta vez surgió en la forma de una reunión con Kai-Fu Lee, el expresidente de Google China y actualmente un capitalista de riesgo líder en tecnología china.

Lee me dio una copia de su nuevo libro, “AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order “ (Los superpoderes de la IA: China, Silicon Valley y el Nuevo Orden Mundial). Esto tiene una historia so rprendente que contar. Él ha argumentado que, por primera vez desde la Revolución Industrial, China estará a la vanguardia de una enorme transformación económica: la revolución de la inteligencia artificial (IA).

Él comienza su libro hablando sobre el “momento Sputnik” de China, cuando el programa AlphaGo de Google DeepMind derrotó a Ke Jie, el jugador más experimentado del mundo en el antiguo juego chino de Go. Esto demostró la capacidad de la IA moderna. Pero, de manera implícita, el libro de Lee prevé otro momento similar, cuando EU se dé cuenta de que ya no es líder en la aplicación global de la IA. El momento Sputnik original ocurrió cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite en 1957. Esto condujo a la carrera espacial de la década de 1960, la cual EU ganó debidamente. ¿A qué conducirá la presente “carrera”?

Lee no ha afirmado que China liderará la innovación fundamental en esta área. Pero eso puede no importar, ya que los grandes avances intelectuales ya han ocurrido. Lo que más importa es la implementación, no la innovación. Y, según él, en este campo China cuenta con numerosas ventajas.

La experiencia histórica sugiere que las rentas creadas por una ventaja en una tecnología importante son valiosas, aunque a menudo no son permanentes. Por lo tanto, qué país estará en la delantera en la aplicación de la IA es realmente importante. Pero el impacto económico y social de la IA es un problema mayor y es relevante para cada país.