Por Fintec más humanas

Las Fintec están desempeñando un papel importante en la reducción de la brecha digital y el acceso a servicios financieros al ampliar el alcance de las soluciones financieras a través de tres factores clave: la tecnología, fomentar la inclusión financiera en sectores no bancarizados y mejorar la eficiencia y la asequibilidad de los servicios financieros en general.

Sin embargo, las áreas de oportunidad y los desafíos siguen siendo numerosos. El 65% de los adultos no tiene ningún tipo de cuenta bancaria en el país, solo 10% ahorra a través de una institución financiera y el 83% de los adultos mexicanos no tiene acceso a sistemas electrónicos de pago, de acuerdo a cifras del Banco Mundial.

“Si una tercera parte de la población adulta no tiene servicios financieros, siendo que los bancos en México no son nuevos, es por algo. Tener una población desatendida tan grande nos dice que las instituciones tradicionales no han querido o no han sabido o no han podido atenderlos, y eso es una oportunidad muy grande. Hoy ya no se necesita construir una sucursal bancaria de cemento y ladrillo. Puedes tener una sucursal financiera en cada celular y la oportunidad es enorme. Las Fintec, al tener acceso a los datos y aprovechar ese descontento que existe en cuanto a los servicios financieros tradicionales, además de ese mindset, esta nueva lógica de negocios que tienen, es donde pueden identificar nichos”, comenta para Factor Fintec Felipe Pérez Sosa, director del FAIR Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Aún no alcanzamos el momento para decir que el factor confianza se ha apropiado de quienes usan los servicios Fintec. “Estamos muy lejos de eso. En el fondo somos desconfiados, principalmente con ciertas instituciones, somos muy desconfiados con el gobierno, con los bancos, con las instituciones financieras. También es un poco falta de educación financiera. Si hablamos de Fintec, para la mayoría de la gente es complicado entender qué sí es y qué no es. Si la estrategia Fintec, el onboarding, es 100% digital es muy difícil. El tema debe ser high tech y high touch, una mezcla de los dos. El alcance de la tecnología y el uso de los datos es la herramienta más poderosa, pero las personas no van a confiar en ellos si primero no va un representante de la compañía y les explica o primero lo adopta un líder de la comunidad. La gente lo empieza a usar también por imitación, porque ve que en la tienda de enfrente ya lo están usando, entonces lo pruebo yo. Si no existe el toque humano no se genera confianza”, asegura el doctor Pérez.

Actualmente, el FAIR Center del Tec tiene abierta su tercera convocatoria FAIR FINTECH Lab que busca impulsar un ecosistema financiero más inclusivo, mediante un programa de incubación para emprendimientos que faciliten el acceso a servicios financieros digitales relacionados con pagos y transacciones de carácter incluyente, gestión de finanzas e inversiones personales, plataformas de consultoría y comercialización, financiación y concesión de créditos incluyentes, así como impacto social.

La misión es buscar ideas que contribuyan a solucionar problemas de inclusión financiera, para llevar los servicios financieros a quienes más lo necesitan. Para ello, convocan a talentos con startups en etapas muy tempranas y los seleccionados tendrán acceso a una beca completa para cursar el programa de incubación y formar parte de su red de emprendimientos Fintec, además de asesorías de mentores especializados, acceso a foros y eventos nacionales y locales de networking, vinculación con ángeles inversionistas, venture capital y fondos de inversión e inclusión en programas de aceleración y desarrollo de negocios.

“El ecosistema Fintec es muy valioso, va a traer muchos beneficios a las personas de a pié. Todavía no lo alcanzamos a ver, todavía no se ha detonado, no lo hemos palpado totalmente. Hay un área de oportunidad enorme y mucho camino por recorrer, Va a aportar mucho valor. También creo, como ocurrió con las punto com, que va a haber un proceso de decantación, de filtrar. Algunas se van a quedar en el camino. Las que sobrevivan van a revolucionar nuestro sistema financiero”, concluye el doctor.