Impulsando a las mujeres a través de las Fintech

Mientras que solo el 35% de las mujeres del mundo permanecen excluidas del sistema financiero, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera en México solamente el 42% tiene una cuenta bancaria.

Muchas de las que no participan aseguran no hacerlo por no considerar que sus ingresos sean suficientes para abrir una cuenta bancaria, lo que reduce su posibilidad de controlar por si mismas sus finanzas.

Si bien, hemos tenido avances sobre algunos segmentos financieros como el micro financiamiento en donde la participación de las mujeres ha ido avanzando, aún existe una gran brecha en otro tipo de servicios como financiamiento de pymes lideradas por mujeres.

Para generar mayor inclusión se requiere crear productos financieros digitales de fácil uso en el que las mujeres puedan ganar recursos, ahorrar, controlar gastos, acumular activos. Lo que fomentaría mayor crecimiento económico e igualdad de género, es decir, mayor estabilidad al sistema bancario y una disminución en la probabilidad de caer en la pobreza aminorando las consecuencias de gastos inesperados: propósito sobresaliente de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 de la ONU.

Respecto al emprendimiento de empresas fintech en Latinoamérica, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, las mujeres han tenido un rol más intenso que en otras regiones del mundo, en donde alrededor de 35% de las startups de este segmento cuenta con al menos una mujer en su equipo fundador, siendo el promedio mundial de 7%.

Se demanda un mayor crecimiento, sobre todo en áreas donde las mujeres aún no han incursionado, o bien en una pequeña proporción. Del total de mujeres fundadoras, el 49% está centrado en soluciones de inclusión financiera para sectores vulnerables de la población.

Es importante atraer talento femenino, implementar políticas inclusivas para retener y desarrollar dicho talento, recabar y desglosar datos con perspectivas de género, lenguaje más inclusivo (en donde haya una identificación por todas las mujeres del país), una mayor inserción en el mercado laboral formal, dar clases y asesorías a las mujeres de distintos niveles sobre educación financiera, crear confianza y anular su oposición a compartir datos, obtener ofertas más económicas, probar productos fintech, así como incentivar productos para emprendedoras.

Es necesario considerar en el diseño de productos de ahorro, el ciclo de vida de las mujeres y sus metas para que estas puedan tener cubiertas sus necesidades, entendiendo de manera efectiva su riesgo crediticio y ofreciéndoles más opciones en préstamos.

Se requiere tener en dirección y puestos de liderazgo a más mujeres tanto en fondos como en startups que buscan inversión. Lo que contribuiría a ampliar servicios y productos, y asegurarse de que se aborden sus preocupaciones financieras.

Todas estas acciones inspiraran a más mujeres, y poco a poco veremos una mayor reducción en la brecha de género, generando una mejor reactivación económica. Requerimos mantener y apoyar el gran talento que tenemos en la región, fomentando su esfuerzo y dedicación para que estas no emigren al exterior en donde el desarrollo fintech goce de un auge con mayor equidad.