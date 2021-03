¡Ya viene la primavera! Conoce estas 15 marcas mexicanas de trajes de baño

AH (suspira). Ya se acerca la primavera, y con ella, llega el calor y las ganas de buscar una alberca o caminar hacia la playa más cercana (con Susana Distancia, claro). Por ello, hoy te recomendamos algunas marcas mexicanas de trajes de baño.

Te dejamos un top 15 de las tiendas del país que encontramos.

1. KLEOS

Si bien es una tienda de ropa deportiva (que también te recomendamos), KLEOS también tiene una sección de trajes de baño que deberías explorar.

Sus diseños son divertidos, con colores suaves y pasteles y detalles de flores o animal print de cebras, leopardos y 'milshake'.

2. I N T R I N S E C O

Esta tienda tiene prendas para todos los cuerpos y todas las mujeres, dice su propia descripción. Aquí encontrarás colores neutros y sólidos, animal print otros detalles muy lindos.

3. Pacdesign

Desde Hermosillo, Sonora, la diseñadora Pamela Cañedo y Adrian Ahumada confeccionan trajes de baño para mujeres. Plus, tienen una sección de ropa deportiva.

Hace unos días, presentaron FEMINIM, colección 2021, inspirada en el empoderamiento, la libertad y la elegancia natural.

4. Valeria Anastasia Swimwear

Desde Monterrey, esta tienda ofrece trajes de baño, ropa para estar en casa (homewear), prendas de mesh y vestidos.

Aquí encontrarás estampados de flores, mariposas y patrones llenos de color o neutros.

5. Pau Román Swimwear & Couture

Esta tienda es originaria de Yucatán y confecciona piezas para mujeres, con materiales amigables con el medio ambiente, indica su descripción.

Hay trajes de baño con cortes y colores clásicos, así como prendas complementarias para la playa.

6. Marea Swimwear

"La felicidad viene como las olas", dice la descripción de esta marca, que ofrece trajes de baño, faldas de crochet y otros accesorios.

Checa su colección 'Love at the first match', donde encontrarás trajes de baño coordinados para hombres y mujeres, y su colección de prendas coordinadas para mejores amigas.

7. Espiritu Swimwear

La marca es de la influencer Fer Espiritu, y busca transmitir la 'Bikini life' a sus clientas, para que "puedan sentirse irreales y completamente cómodas en sus vacaciones", con piezas elaboradas por artesanos, señala su página web.

Las prendas puedes conseguirlas en Ciudad de México, pero también en Nueva York, Miami, Capri y Mykonos.

8. Wildheart Swimwear

Cortes atrevidos, colecciones y básicos. Sumérgete en esta marca para encontrar aquel traje de baño que vaya contigo.

Aquí, además, encontrarás otras piezas complementarias como camisas de mesh e inspiración para usarlas.

9. Swim Flamingo

¡Otra de Monterrey! Esta tienda trae piezas coloridas y de animal print, desde cebras hasta tigres, chitas y serpientes.

Tiene otras secciones donde encontrarás ropa casual, así como accesorios y prendas para la playa.

10. Mysso

Colorida y con patrones muy diversos y básicos; en esta tienda mexicana te ofrece además la venta de productos por separado, por si necesitas tops y bottoms de tallas distintas.

11. Kaana Swimwear

'Kaana' proviene de la palabra 'mar' en maya, y ofrece comodidad y elegancia. Aquí hay ropa de playa hecha artesanalmente con técnicas como macramé. Tiene tiendas en Guadalajara (Plaza Andares y Plaza Galerías), pero también la encuentras en línea.

Kimonos, pareos, faldas... y también trajes de baño para niñas.

12. Marenco Swim

Esta marca se describe como 'wearable art' (arte usable) hecha a mano.

Tienen piezas en colores sólidos o en combinaciones muy vivas, así como cortes de distintos tipos.

Puedes encontrarlas en la tienda Columpio, en la colonia Condesa de la CDMX.

13. Kalea Beachwear

Desde Guadalajara, esta tienda tiene trajes de baño, pareos y kimonos, entre otras piezas únicas.

Encontrarás estampados de cítricos, palmeras flores y otros elementos naturales.

14. Casa Jaguar Swim

De mujeres para mujeres: esta tienda tiene como lema el poder y apoyo femenino, y es originaria de Tulum.

15. Xalaquia

Esta tienda fue fundada por Daniela Saucedo Michaus en 2019. 'Xalaquia' proviene del náhuatl y significa "La que está vestida de arena", indica en su página web.

Estrenará su nueva colección el próximo 21 de marzo. ¡Atentas!

