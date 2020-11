Ya puedes ver los vestuarios de 'Gambito de Dama' en este museo virtual

Si ya viste 'Gambito de Dama', y además de la miniserie de Netflix amaste los vestuarios utilizados por Beth Harmon (interpretada por Anya Taylor-Joy), esto te gustará: puedes ver las prendas en un museo virtual.

El Museo de Brooklyn, en colaboración con Netflix, presentó una exhibición virtual con vista de 360 grados, la cual es interactiva y cuenta con los trajes renderizados tanto de 'Gambito de Dama' como de la cuarta temporada de 'The Crown' ('La Corona').

La exposición lleva por nombre 'The Queen and The Crown' ('La Reina y la Corona'), y cuenta con prendas de la diseñadora Gabriele Binder, responsable del vestuario para la miniserie sobre una ajedrecista de los años 60, y de la diseñadora Amy Roberts, quien construyó los atuendos inspirados en mujeres británitcas del siglo XX para 'The Crown', incluidas la Reina Isabel II, la princesa Margaret, la princesa Diana y la primera ministra Margaret Thatcher.

Museo de Brooklyn

Al ser interactiva, la exposición permite 'acercarte' a los vestuarios y ver el clip de la escena en la que fue utilizado por las actrices en las series, así como apreciar detalles de las prendas y los bocetos, y leer información sobre el capítulo, el nombre del creador, el material del que está hecho y una descripción del episodio.

Museo de Brooklyn

Matthew Yokobosky, curador principal de moda y cultura del museo estadounidense, fue el encargado de la exposición.

Si quieres verla, todavía tienes chance: la exposición comenzó el pasado 30 de octubre y estará disponible hasta el 13 de diciembre de 2020.

Te recomendamos:

¿Fan de 'Emily en París'? Aquí puedes encontrar todas las prendas de los personajes

Adidas se une a la fuerza de 'Mandalorian' para traernos unos tenis de Baby Yoda