Ven, ven, ven que Tabasco es hogar de uno de los mejores 20 restaurantes del mundo

'Cocina Chontal' de Tabasco entró en la lista de los 20 Mejores Restaurantes del Mundo 2020, publicada por la revista Travel + Leisure y Food & Wine.

Este lugar, caracterizado por su cocina tradicional, es dirigido por Nelly Córdova Murillo, y se encuentra cercano a la Zona Arqueológica de Comalcalco, sitio que alguna vez fue habitado por la civilización maya.

El destino culinario se dedica a preservar los conocimientos prehispánicos en una pequeña casa con piso de ladrillos hechos con barro adoquinado y un fogón grande en el que se prepara la comida tabasqueña en la que se especializan.

"De verdad es increíble. Estaba tranquilamente horneando unos roles de canela con mi hija y de pronto se me ocurrió acercarme al teléfono y me encuentro con que todo el mundo felicitándome y yo no sabía por qué", comentó Nelly al conocer la noticia.

Esta cocina ha cautivado al turismo internacional y también despertó interés en los comensales locales, que han encontrado en ella un regreso a costumbres que se creían perdidas.

"Me enseña a mí principalmente que cuando los sueños de verdad se sueñan y se trabaja por ellos, se alcanzan, pero además le enseña mis hijos que también ellos pueden soñar y pueden alcanzar los suyos", comentó la chef.

Aunque actualmente está cerrado debido a la pandemia de COVID-19, se anunció a través de Facebook que ya se trabaja en la reapertura con todas las medidas sanitarias, pues el restaurante se ha vuelto parte importante de la ruta 'Del Agua al Chocolate'.

"En este momento, desde hace 3 o 4 meses, como muchos, estamos prácticamente parados, cerrados, porque desafortunadamente la pandemia nos hizo parar en el camino, pero 'Cocina Chontal' reabre sus puertas. Estamos trabajando en darle un retoque a la casa, es una casa restaurada, entonces hay que hacer trabajos artesanales. Tentativamente abriremos en la primera o segunda semana de septiembre", añadió.

La crítica culinaria Besha Rodell, autora de la lista de los Mejores Restaurantes del Mundo 2020, resaltó el olor del comal calentado con leña y un lugar ambientado por una luz dorada en el medio de la selva de San Isidro Comalcalco, en Tabasco.

"Pasé varios días y vuelos y viajes en automóvil para llegar a esta comida, y lo haría todo de nuevo en un santiamén", escribió en su reseña.

Nelly Córdova manifestó que este premio no es solo de su restaurante, sino de todos los tabasqueños.

"Espero que de verdad, con toda la humildad de la que soy capaz, lo reciban también todos los tabasqueños. Es su cultura, son sus tradiciones, son sus costumbres, son sus hombres y mujeres, sus productores, sus artesanos. 'Cocina Chontal' es eso, es Tabasco en un pequeño lugar", agregó.

Algunos de los platillos que se preparan en el lugar son horneado casero; albóndiga con arroz; camarones al ajillo y cerveza; tortitas de res con chaya, entre otros.