'Sin tiempo para morir': el retraso de James Bond no frena el lanzamiento de artículos de lujo

No Time To Die (Sin tiempo para morir) se ha pospuesto. Otra vez. Ahora que se inaugurará el 2 de abril de 2021, la 25a entrega de la franquicia de James Bond ya se había retrasado desde su lanzamiento inicial en abril hasta el 20 de noviembre de este año, después de que la pandemia de coronavirus forzó el cierre de salas de cine en todo el mundo. Será la última vez que Daniel Craig interprete al héroe característico de la historia.

A pesar de ese retraso, la miríada de productos y los vínculos especiales que refuerzan la reputación de lujo de la marca siguen avanzando. Muchos llegarán en línea y estarán en las tiendas este otoño, si aún no lo han hecho, no estarán dispuestos a ceder una temporada de regalos navideños incluso cuando las pantallas de cine permanezcan oscuras.

Hay colocaciones estándar de productos como el Smirnoff vodka y el Isabel Marant, y de marcas como Land Rover y Spirit 46 Yachts , Vuarnet y Anglepoise. Y hay colaboraciones más destacadas entre la franquicia 007 y marcas como Aston Martin, que se ha convertido casi en sinónimo de James Bond y sus coches ; y Tom Ford, que ha vestido a Bond durante cuatro películas consecutivas. No Time to Die verá a Bond con ropa Ford para la noche, trajes, camisas, accesorios de seda y mezclilla. Ford también vestirá al nuevo personaje Nomi, interpretado por Lashana Lynch, con chaquetas, accesorios y gafas a medida, todos hechos a mano en Italia.

Mientras tanto, muchas otras marcas de lujo han creado su propia firma y tiradas de edición limitada de todo, desde zapatos hasta champán. Éstos son los más importantes.

GoldenEye Hotel

Jamaica ha jugado durante mucho tiempo un papel importante en las películas de Bond, desde Dr. No hasta Live and Let Die (Vive y deja morir). También proporciona la ubicación de apertura de No Time to Die. Por eso, el hotel GoldenEye ofrece un paquete exclusivo para que los huéspedes experimenten el lugar de nacimiento de Bond, creado por el autor Ian Fleming después de que él creara GoldenEye.

Los aspectos más destacados de la "Experiencia definitiva de James Bond" incluyen un tour guiado de snorkel a través del arrecife de coral de Fleming y una visita a Firefly, la antigua casa de Noel Coward en la cima de una colina. Las tarifas comienzan en 2 mil 630 dólares por cuatro noches desde ahora hasta el 19 de diciembre.

Blackwell Jamaican Rum

Blackwell, el exitoso ejecutivo musical que posee la antigua residencia de Fleming mencionada anteriormente, está lanzando un lanzamiento especial de edición limitada 007 de su homónimo Blackwell Fine Jamaican Rum. La botella de 750 ml tiene un precio de 35 dólares; estará disponible en noviembre.

Los tenis de Adidas

Adidas dejará caer la colaboración 007 x Adidas No Time to Die el 29 de octubre. Poco se sabe acerca de la línea inminente, excepto que incluirá una edición especial de colores del modelo Ultra Boost 20 que tiene un exterior sólido y una suela. Insertar impreso con los nombres de las películas Bond a lo largo de la historia. El precio probablemente rondará los 220 dólares.

Bollinger Champagne

“Bolly”, como podría llamarlo Bond, ha aparecido en 14 películas de Bond hasta la fecha. En honor al No. 25, Bollinger presenta un lote exclusivo llamado 007 Special Cuvée. Lanzado el 1 de octubre, justo a tiempo para el Día Mundial de James Bond, el 007 Special Cuvée viene en un empaque especial No Time to Die que presenta imágenes de Craig en la caja. Tiene un precio de 85 dólares.

Motocicleta

Triumph La Scrambler 1200 de Triumph aparece en varias secuencias de acción en la película, por lo que el equipo de diseño del fabricante de la motocicleta colaboró ​​con el equipo de especialistas de Bond para reconfigurar varias motos a las que llaman Triumph 1200 Bond Edition.

El vehículo viene pintado en Sapphire Black con detalles totalmente negros, desde el guardabarros trasero y la barra de agarre hasta las horquillas negras mate, y hasta un basculante y una cubierta de rueda dentada con recubrimiento de polvo negro.

También hay una insignia de gran tamaño con el logotipo de Triumph en el tanque, una rodillera con calcomanía cepillada con una línea dorada pintada a mano y la marca de la pistola 007 presionada en el tablero de escape y el acabado del panel lateral inferior. Los asientos de cuero premium vienen con un logo bordado. La producción está limitada a 250 modelos en todo el mundo; el precio comienza en 18 mil 500 libras (24 mil 022 dólares).

Omega Watch

Omega ha creado el Seamaster Diver 300M James Bond Numbered Edition en Platinum Gold para conmemorar la nueva película. El reloj de 42 mm viene con una correa de cuero negro con pespuntes de platino y cuenta con una placa de platino-oro en el lado de la caja numerada y grabada.

Tiene índices, manecillas y un escudo de armas de la familia Bond en oro blanco de 18 quilates a las 12 en punto; también tiene varios elementos de cerámica negra, un bisel con una escala de inmersión de platino en relieve positivo y una esfera de esmalte negro con un diseño de cañón de pistola en espiral. En otros lugares, tiene un logotipo de 007 que se coloca a las 7 en punto en una pista de esmalte blanco, y el número 50 está oculto en el índice de las 10 en punto, en sí mismo una referencia al 50 aniversario del Servicio Secreto de Su Majestad. El precio comienza en 51 mil 900 dólares.

Reloj Swatch

En la película, el personaje Q (Ben Whishaw), lleva el reloj Swatch Q . El modelo de acero inoxidable de 42 mm es parte de la colección Swatch x 007 que incluye seis relojes inspirados en carteles de películas originales y secuencias de títulos iniciales de Dr. No, On Her Majesty's Secret Service (Al servicio secreto de su majestad), Moonraker, License To Kill (Licencia para matar), The World Is Not Enough (El mundo no es suficiente) y Casino Royale.

La diseñadora de vestuario de No time To Die, Suttirat Anne Larlarb, lo diseñó junto a Swatch; viene con un estuche inteligente que se abre como una computadora portátil con una "pantalla" y un teclado que pintan las letras SWATCH en rojo. La producción está limitada a 7,007 copias en todo el mundo; cuesta 220 dólares.

Zapatos Crockett & Jones

El clásico británico Crockett & Jones, de 141 años, lanzará un par de zapatos de vestir llamado 007 Limited Edition James. El zapato es una versión especial del modelo Alex visto en películas anteriores de Bond, Spectre y Skyfall: diseño simple, elegante, de "corte completo" con suelas de piel de becerro de alta calidad o, como opción, las suelas de goma Dainite que usaba Craig durante el rodaje.

Un interior completamente negro viene con el logo Bond plateado. Los zapatos tienen un precio de mil 195 dólares y vienen con un calzador cromado, un cepillo para zapatos y un par de hormas de zapatos hechos a mano completamente duraderos. Todos están grabados con el logo 007.

N.Peal Clothing

Esta marca británica de prendas de punto de 84 años está lanzando la colección 007 de cachemira de siete estilos clásicos, pero actualizados, de 50 años de películas de Bond.

La inspiración proviene de cosas como una camisa que Honey Ryder usó en Dr. No hasta un suéter con cuello en V que usó Holly Goodhead en Moonraker. También incluye una camiseta de cachemira Moorland Brown usada por el personaje Madeleine Swann, y el suéter militar unisex azul marino de canalé que usó Bond en la película (y en su póster promocional). N.Peal había trabajado anteriormente con los realizadores en Skyfall y Spectre.

Los precios comienzan alrededor de 350 dólares.

Bolsos de Michael Kors

En No Time To Die , Moneypenny (Naomie Harris) lleva el maletín MKC x 007 Bond Bancroft. Hecho en Italia, el bolso de cuero es parte de una colección más grande de Kors que incluye un bolso de mano (2 mil 350 dólares, en piel de becerro) y una bolsa de lona (mil 950 dólares, en lona de algodón).

007 Store.

Orlebar Brown Clothing

Cada pieza de la extensa colección 007 Heritage de la marca de ropa británica de 13 años está inspirada en escenas de películas icónicas, desde chaquetas Harrington hasta camisas de cuadros vichy, blazers de lino y el "Thunderball Swimshort", la especialidad de la compañía. —Y el "Dr. No polo de toalla".

Los precios comienzan alrededor de las 95 libras (123 dólares).

