Esto es todo lo que necesitas saber de los Rolex de 1 millón de dólares

Recientemente estaba sentado en la primera fila en la subasta de Phillips Game Changers, especulando con coleccionistas y vendedores de relojes sobre los locos precios que creíamos que se alcanzarían en el Rolex Day-Date de Jack Nicklaus y Rolex GMT-Master de Marlon Brando de Apocalypse Now.

Después de que los relojes se vendieron por 1.22 millones y 1.95 millones de dólares, respectivamente, hubo una cierta sensación de decepción. No se establecieron récords mundiales, nadie hizo ninguna locura en la subasta, y los relojes que habían sido promocionados durante meses ya no eran objeto de especulación.

Pero, espera un minuto. ¿Decepción? ¿Por qué? Dos relojes Rolex acaban de venderse, con minutos de diferencia, a precios de siete cifras, y la falta de un décimo dígito o algún tipo de récord hizo que la gente se sintiera un poco desilusionada. Cuando salí de Phillips, no pude evitar sentir que esto era una locura.

Hace menos de una década vimos al primer Rolex romper la marca del millón de dólares, y de alguna manera en solo ocho cortos años, comenzamos a dar por sentado que los Rolex de un millón crecen en los árboles y son parte de las subastas.

Eso es una locura, y aquí la razón:

Los Rolex de un millón de dólares vendidos en subastas

Lo primero es lo primero. Es importante entender que cuando hablo de Rolex de un millón de dólares, me refiero a una colección realmente pequeña de relojes. Según mi cuenta, estamos hablando de 28 relojes. El primer Rolex alcanzó la marca del millón de dólares hasta 2011, cuando sólo uno de una docena split-seconds chronographs llegaron a Christie's Ginebra.

Pasarían otros dos años hasta que un segundo 4113 superó a ese reloj, estableciendo un nuevo récord en 1.1 millones de dólares. Hubo solo dos Rolex de 1 millón en 2013, uno en 2014, dos en 2015 y tres en 2016. Fue en 2017 cuando las cosas comenzaron a funcionar, con cinco más ese año, ocho en 2018 y cinco en 2019.

Ahora, solo puedo hablar de transacciones públicas aquí. Eso significa relojes vendidos en una subasta, donde, legalmente, los registros deben ser públicos y transparentes. Sé de algunos acuerdos de Rolex de más de un millón de dólares realizados en los últimos años, pero como no hay registros públicos de ellos, los dejaremos fuera de esto. Sin embargo, son los relojes que esperarías: mega Daytonas, calendars 8171 y 6062, etcétera.

Haciendo un reloj de un millón de dólares

Para convertirse en un Rolex de un millón de dólares, un reloj debe cumplir uno o más criterios. Es de gran ayuda si el reloj es un Cronógrafo o un Calendario. Y, como era de esperar, la rareza es la clave del juego. Pero analicemos esto un poco más, ¿de acuerdo?

El 4113 Split-Seconds Chronograph

Comenzaremos con la referencia 4113, ya que fue el primer reloj en romper la barrera del millón. El ref. 4113 fue producido por Rolex con solo 12 ejemplares (solo se conocen ocho o nueve en el mercado), todo en 1942.

Con todo lo que estaba sucediendo en el mundo en 1942, ¿Rolex decidió hacer 12 frágiles y costosos 4113 Split-Seconds Chronograph en enormes cajas de acero de 44 mm? Sí, es tan extraño como suena. La combinación de rareza, extraña historia de fondo, complicación deseable y corona Rolex en el dial hacen de esta una tormenta perfecta.

Cuatro de los 28 Rolex de millones de dólares son 4113, pero eso es un poco engañoso. El reloj que Phillips vendió por en 1.94 millones de francos suizos en noviembre de 2019 es en realidad el mismo reloj que rompió la barrera por primera vez en 2011 en Christie's.

Curiosamente, este reloj ha visto el bloque de subastas tres veces. La viuda del propietario original lo vendió a Christie's en 1991 por significativamente menos de siete cifras, y no causaría un gran revuelo hasta 20 años después (aunque otros ejemplos del ref. 4113 se vendieron en el ínterin a precios de seis cifras).

Estos son relojes que básicamente nunca ves. Para la mayoría de las personas, incluso los mega coleccionistas, podrían ser un mito. Sin embargo, hemos tenido la suerte de ver dos de ellos a lo largo de los años. La primera vez fue en la muñeca de John Goldberger en su episodio de Talking Watches de 2013; el segundo fue en la muñeca de un coleccionista en Dubái en 2016. El ref. 4113 es la definición misma de un mega reloj y tiene mucho sentido que los precios sean altos si deseas adquirir uno.

Los relojes Calendar (Ref. 8171 y 6062)

Rolex fabricó dos relojes de fase lunar de triple calendario a mediados del siglo XX, el 8171 y el 6062. El primero no tiene una caja Oyster, mientras que el segundo sí; el primero es un poco más grande y delgado, con 38 mm de ancho, el segundo tiene las conocidas dimensiones de 36 mm. Ambos son coleccionables y solo se han vuelto más populares y deseables a medida que mejoran y más ejemplares llegan al mercado.

Estos relojes son raros, relativamente hablando, pero estamos hablando de miles de ejemplos, no una docena o dos. El problema, como suele ser el caso, es encontrar ejemplos en buen estado con historias documentadas.

Incluso un ejemplar básico de cualquiera de las referencias señaladas valdrá seis cifras, por lo que jugar con relojes que podrían ser manipulados o ensamblados no es algo que quieras hacer. Sin embargo, los ejemplares de siete cifras generalmente tienen algo extra que los distingue. No son solo versiones originales de relojes de 300 mil dólares.

Tomada de www.phillips.com

En particular, notarás ejemplares en acero inoxidable (con o sin diamantes en el dial), versiones en oro con diales 'stelline' (con marcadores de hora en forma de estrella) y el único 6062 hecho para 'Bao Dai', el último emperador de Vietnam

Si deseas aprender un poco más, te sugiero que consigas una copia de la Revista HODINKEE, Volumen 4.

Tomada de www.phillips.com

Los daytonas

Aquí es donde los Rolex de un millón de dólares comienzan a mezclarse con los relojes más convencionales. El Daytona se puso muy de moda en la última década, y muchos lo consideran el reloj Rolex vingate para coleccionar. Se han escrito libros al respecto, se han realizado múltiples subastas temáticas para él, y es uno de los Rolex más caro del mundo.

No fue hace tanto tiempo que se podía tener un Paul Newman Daytona básico por menos de 100 mil dólares, pero esos días parecen haber pasado hace mucho tiempo. De los 28 relojes Rolex que se han vendido por más de 1 millón de dólares, 12 son Daytonas.

Tal vez se deba al volumen, pero también es el grupo más diverso de relojes en el club del millón. Hay relojes que alcanzaron este precio simplemente debido a la rareza percibida como los Daytonas 'RCO' (donde el guión a las 12 en punto está en el orden Rolex / Cosmograph / Oyster en lugar del Rolex / Oyster / Cosmograph más común).

Hay otros relojes que son completamente únicos, como el 'Unicornio de oro blanco'. Todavía hay otros que tienen que ver con la procedencia, como Paul Newman de Paul Newman.

Sin embargo, vale la pena señalar que los precios de Daytona están empezando a bajar a la tierra. La última vez que se vendió un Daytona públicamente por más de 1 millón fue en mayo de 2018, como parte de la venta de Daytona Ultimatum.

Se vendieron cinco relojes ese día por más de 1 millón, incluyendo un Daytona 'RCO' y el Daytona de oro blanco único llamado 'The Unicorn'. Desde entonces, los precios se han 'suavizado' en general en Daytonas, y los relojes como el 'RCO', que se pensaba que eran relojes de 1 millón de dólares en general, ya no se venden por esos precios. Será interesante ver la próxima vez que haya un Daytona de 1 millón y qué lo empujará a través de esa línea.

Tomada de www.phillips.com

Los Rolex con procedencia

Esta es la más difícil de las categorías para precisar. ¿Por qué? Debido a que estos relojes alcanzaron sus precios en gran medida debido a un intangible, algo que no se puede cuantificar o calcular: la emoción.

La conexión que sienten los coleccionistas de relojes con Paul Newman Daytona de Paul Newman, un reloj que básicamente puso la colección Rolex vintage en el mapa, es imposible de cuantificar o valorar fuera de lo que alguien estaba dispuesto a pagar por el reloj.

Lo mismo es cierto del interés histórico y la apreciación estética de la ref. 6062 'Bao Dai' o el fandom que impulsa a alguien a ofertar por un reloj propiedad de Jack Nicklaus o Marlon Brando.

Predecir el futuro de estos relojes y cómo será el mercado para ellos es francamente imposible. Es difícil imaginar un reloj Rolex que pueda superar al Paul Newman Daytona.

Los valores atípicos

De los 28 Rolex que han alcanzado el millón de dólares, solo dos no encajan en una de las cuatro categorías anteriores.

Estas son las ref. 5029/5028 con un dial de esmalte cloisonné que se vendió en Christie's en 2014, y el Rolex Submariner, que alcanzó un récord mundial cuando se vendió por un millón 68 mil 500 dólares en Christie's en 2018. Estos son casos puros de extrema rareza y, como resultado, el mercado fue optimista con los relojes.

En el caso del reloj con esmalte cloisonné, Rolex fabricó muy pocas de estas piezas en las décadas de 1940 y 1950; Debido a los diales de esmalte hechos a mano, cada uno era único. Son un retroceso a una especie de colección que no está muy de moda en este momento, y no estoy seguro de que el reloj alcance ese precio hoy, pero de todos modos es un reloj raro y especial.

El Submariner, por otro lado, es exactamente el tipo de reloj que esperaría obtener grandes cantidades de dinero en el mercado actual. Lo más importante: es un reloj deportivo de acero Rolex, uno raro.

Submariner 6538 con un dial Explorer y una clasificación de profundidad roja. El hecho de que este reloj llegó a Christie's sin su bisel o pulsera se agrega a la mística y no parece haber afectado el precio en lo absoluto.

El tren del 'hype' ha salido de la estación

Cuando pienso en los resultados de la subasta de Phillips, solo puedo llegar a una conclusión: la exageración es real. Si no crees eso, no estás prestando atención. Las casas de subastas han mejorado cada vez más en la comercialización de relojes, produciendo publicaciones en blogs, haciendo videos promocionales y mostrando relojes en las noticias de televisión durante el día.

Ya no estamos en la era de los 'nerds' que solicitan catálogos por correo, analizamos los relojes bajo lupas en una vista previa, y las casas lo sbastan un día. Y, en general, creo que es algo muy bueno. Hace que los relojes sean más visibles. Hace que los relojes parezcan atractivos y relevantes para las masas. Brinda a las personas un lugar para comenzar a recolectar, donde (en su mayoría) no tienen que preocuparse de que se aprovechen de ellas. No me voy a quejar de eso en absoluto.

Lo que sí creo que es problemático es cuando el conductor ya no puede controlar el tren (si me perdonan la metáfora, por un momento).

Un canal de cable hizo un segmento de video sobre el GMT de Marlon Brando antes de su venta, y lo publicó en línea con el título "El Rolex que utilizó Marlon Brando podría ser el reloj más caro jamás vendido". Claro, podría ser el reloj más caro, pero era bastante improbable.

El GMT de Brando tendría que superar los 17.8 millones de dólares de Paul Newman, Paul Newman Daytona y los 31 millones de francos suizos de Patek Philippe Grandmaster Chime para llevarse esa corona. Si le hubieras preguntado a la gente de Phillips si creían que iba a superar cualquiera de esos relojes, no puedo imaginar que hubieran respondido afirmativamente.

Podrías atribuir esto a alguien que escribe un titular pegadizo, lo que no sería inexacto, pero creo que es más que eso. Creo que las casas de subastas han acostumbrado a los coleccionistas y a los medios a la idea de que cada temporada de subastas va a ser un récord.

Las estimaciones tienen cada vez menos que ver con los precios reales, por lo que las personas los ignoran directamente y recurren a la pura especulación. Algo nuevo y notable parece salir cada pocos meses y se promociona como el mejor reloj jamás encontrado (desde la última 'chuchería' que estableció un récord, por supuesto).

La exageración mantiene interesadas a las personas, hace visibles las subastas de relojes y mantiene a los compradores de grandes cantidades de dinero comprometidos, esperando que puedan atrapar la próxima ballena blanca. Todo esto es un buen negocio. Hasta que ya no lo sea.

Cuando los resultados no cumplen con las expectativas, las personas se ponen nerviosas. ¿Se está ablandando el mercado? ¿Los coleccionistas ya no están interesados en piezas de alto precio? ¿Son los relojes inversiones realmente sólidas después de todo?

Este es el tipo de preguntas que pueden matar una categoría de colección y que evitan que nuevas personas se involucren. Una de las cosas que hace que el Rolex vintage sea una subcategoría tan emocionante de la colección de relojes es su capacidad de involucrar a las personas en todos los niveles de conocimiento e ingresos.

Ya sea que tengas 3 mil o 300 mil dólares para gastar, o si eres un estudioso de la relojería o simplemente alguien que quiere algo genial para usar: hay un gran Rolex vintage para ti.

Cuando esto se ve oscurecido por juegos de humo y espejos, precios poco realistas, especulaciones salvajes u otras situaciones, duele a todos los niveles, incluso si se centra en un pequeño puñado de relojes. Un poco de cordura y perspectiva, por otro lado, es bueno para todos, y aquí creo que eso comienza en lo más alto del mercado.

Para ser claros, no creo que haya una persona u organización culpable aquí. Creo que mucha gente hizo muchas cosas promocionales durante muchos años, en gran parte con buenas intenciones.

Ahora nos quedamos en una posición en la que la actitud de los récords en cada vuelta ha comenzado a flotar y es aceptada por muchos como práctica común. Me gustaría vernos regresar a una perspectiva un poco más sensata donde, en lugar de preocuparnos por cómo dos relojes Rolex de origen no establecieron récords locos, donde celebremos que los relojes vendidos, a precios aún salvajes, hicieron mucho para generar interés en la colección de relojes y podría atraer a más personas al hobby.

El futuro

Ahora hemos llegado a la parte de la especulación salvaje de esta historia. No soy adivino y no tengo información privilegiada de los illuminati de los relojes, así que no sé cómo será el futuro de la colección de relojes y las subastas de estos. Pero me gustaría pensar que tengo un poco de perspectiva y puedo ofrecer algunas ideas sensatas. Entonces aquí van.

Creo que la era del Rolex del millón está lejos de terminar. Creo que todavía quedan muchos relojes por descubrir que volverán locos a los coleccionistas. Alguien presentará un objeto impecable, acero inoxidable 8171 con una esfera negra (o algo similar); alguien se dará cuenta de que está sentado en un submarino propiedad de James Dean; alguien encontrará ese prototipo extraño que nunca debería haber salido de la fábrica de Rolex.

Esos relojes continuarán al mando. Todo esto existe en el aire enrarecido y no veo a los coleccionistas respirando ese aire disminuyendo la velocidad.

La era del Rolex del millón está lejos de terminar. Pero creo que la era de los Daytona "raros" del millón ha terminado por ahora.

Ya estamos viendo precios a la baja en la parte superior del mercado de Daytona, con relojes que solían ubicarse en la marca del millón. Los Daytonas 'RCO' se venden por menos (este se vendió por 704 mil francos suizos en Phillips en mayo de 2019).

Esto no quiere decir que algo loco no pueda aparecer y demostrar que estoy equivocado, pero creo que los días de categorías particulares de Daytonas que se negocian justo por encima o por debajo del millón ya han terminado.

Lo extraño y lo salvaje se está convirtiendo en algo propio. Durante el último año, más o menos, casi ningún Rolex de 1 millón de dólares ha tenido algún tipo de procedencia asociado con él o ha sido un reloj excepcionalmente raro e inusual (estamos hablando de unos pocos, no cientos).

Creo que podríamos comenzar a ver surgir piezas más inusuales como un intento de capitalizar un mercado en constante cambio. Espero que veamos más variedad en el espacio Submariner, GMT y Day-Date, donde hay espacio para el crecimiento, y es de esperar que Rolex coleccione movimientos de alto perfil más allá de las referencias sospechosas habituales.

En última instancia, creo que los relojes Rolex del millón son algo para celebrar. Es una locura pensar que un reloj de pulsera de producción relativamente masiva de hace unas décadas pueda alcanzar un precio como ese en un mercado público.

Realmente piensa en eso. Cada vez que sucede, es un testimonio de la fuerza de este pasatiempo y de la audiencia más amplia que está alcanzando. Es un testimonio del aumento del entusiasmo de los mejores coleccionistas del mundo. Es un testimonio de, bueno, relojes. Si no vale la pena entusiasmarse por esto, realmente no sé por qué lo sería.