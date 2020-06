Natura quiere tener tiendas Aesop en México

La marca de belleza y cuidado personal Natura & Co se prepara con el fin de crecer su presencia de marcas en México y traer tiendas de Aesop, marca que actualmente solo está disponible en los market place de Amazon y Linio.

“En México estamos trabajando en una forma de integrar con Natura & Co Latinoamérica, y la idea es reforzar el desarrollo. Ahora tenemos más músculo, vemos mucha oportunidad de seguir creciendo con Natura, penetrar más con The Body Shop, y esperamos en el futuro cercano llevar Aesop. Estamos muy comprometidos con México”, adelantó a El Financiero Roberto Marques, director general de Natura &Co.

Aesop tiene en su catálogo productos para el cuidado de la piel y el cabello. Entre sus artículos están algunos tónicos, exfoliantes, mascarillas y limpiadores faciales, así como acondicionadores y tratamientos capilares, e incluso fragancias y sprays ambientadores.

En conferencia para dar a conocer sus planes de sustentabilidad, el directivo apuntó que México es un mercado muy importante para la firma desde el ámbito global, esto por la fuerte presencia en las tiendas The Body Shop, así como la venta por catálogo con Natura y Avon.

En el primer trimestre de 2020, la firma reportó ventas por 7 mil 518 millones de reales, moneda brasileña, un incremento del 1.9 por ciento anual, donde destacan que pese al ambiente económico retador por la pandemia del coronavirus, México tuvo un fuerte crecimiento.

Por su parte, Chris Davis, director internacional de responsabilidad social y campañas para The Body Shop, informó que se estarán invirtiendo 100 millones de reales en programas de innovación e investigación, pues se tiene la meta de reducir 20 por ciento del plástico, que el 50 por ciento del plástico que utilizan sea reciclable, y que incluso todos sus empaques puedan ser compostables para 2030.