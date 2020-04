Los autos más 'hot' del año están 'congelados' por la pandemia

Al menos tres años y alrededor de mil millones de dólares. Eso es más o menos lo que se necesita para hacer un nuevo vehículo, desde la mesa de dibujo hasta los concesionarios.

Las compañías automotrices viven y mueren en esta apuesta de largo alcance, pero de vez en cuando, la apuesta coincide con un desastre económico. La pandemia del nuevo coronavirus y la recesión que traerá pueden ser el peor momento para lanzar un automóvil desde que tenemos automóviles. Vender un Modelo A fue una tarea difícil durante la Gran Depresión, pero al menos los concesionarios estaban abiertos y algunas líneas de montaje todavía zumbaban.

La industria automotriz mundial de 2020 está presenciando una caída de la demanda sin precedentes y casi instantánea mientras los clientes potenciales se alejan de los lotes de autos y los concesionarios cierran las tiendas para cumplir con las medidas de salud pública. Volkswagen, Honda, Hyundai y Mazda reportaron una disminución de más del 40 por ciento en las ventas en Estados Unidos el mes pasado. Para el año, S&P espera que las ventas mundiales de automóviles caigan casi un 15 por ciento.

Para las ventas de los autos más esperados de 2020, el momento no podría ser peor. En una economía normal, los primeros meses para cualquier auto nuevo y brillante son relativamente mágicos. Los clientes entusiastas claman por las versiones más elegantes y rentables, y los distribuidores rara vez tienen que ofrecer descuentos o incentivos. Ahora, cada venta (realizada en línea o por teléfono) se considerará un gran logro.

Lo que es más, las máquinas más nuevas no son solo un auto más, son el resultado de decisiones de productos tomadas durante una de las mejores rachas de la industria, los frutos de la investigación y el desarrollo en un mercado alcista. Muchas son ofertas valientes para negocios incrementales, autos de nicho que podrían no haber recibido 'luz verde' en una economía más agitada. Entre ellos se encuentran algunos vehículos eléctricos futuristas, que de repente deben lidiar con algunos de los precios más bajos de la gasolina registrados. Otras son máquinas de velocidad de seis cifras que estaban apostando por bonos de Wall Street y mercados bursátiles en expansión, que ahora no parece probable en 2020.

Lo que sigue son algunos de los incentivos más efectivos que se implementaron por años, todos para la era pre-coronavirus. Con los posibles compradores ahora centrados en la grave crisis que se avecina, esto es más una vista previa de la gloria de fabricantes de automóviles que una mirada melancólica de lo que podría haber sido.

SUV

El tan esperado Defender de Land Rover se lanza este año con los sitios de fabricación de la marca aún cerrados. Si bien el lanzamiento de vehículo se mantiene de acuerdo con lo planeado, las primeras pruebas de manejo en los medios, previstas para abril, fueron canceladas, como era previsible.

Sin embargo, la buena noticia para el fabricante británico es que el vehículo todoterreno, un incondicional de la realeza británica durante cuatro décadas, es que recibió una buena cantidad de publicidad el año pasado: el debut oficial del Defensor tuvo lugar en el Auto Show de Los Ángeles 2019, y ha estado circulando en Instagram desde entonces.

Junto con el Defender, el renacido Ford Bronco es uno de los vehículos más publicitados en años. En 1996, Ford 'estacionó' el nombre Bronco (que data de mediados de la década de los 60) luego de que O.J. Simpson proporcionó el peor tipo de publicidad. En los años siguientes, el SUV seminal se convirtió en un ícono de diseño y un artículo de colección cuando Jeep se hizo cargo del mercado de todoterreno. Se suponía que íbamos a ver el nuevo Bronco el 2 de abril, pero su debut ha sido retrasado.

Solo en América del Norte, la pandemia está destruyendo 12 mil millones de dólares en ventas potenciales cada semana, mientras que descarta 331 mil vehículos que de otro modo habrían salido de las líneas de ensamblaje, de acuerdo con Bloomberg Intelligence. Aún así, los fabricantes de automóviles estadounidenses como Ford esperan que la segunda mitad de 2020 les permita recuperar el terreno perdido.

El rival de Crosstown, Chevrolet, ha recurrido a Trailblazer, una placa de identificación que había desaparecido en EU desde 2009, para llevar su SUV más nuevo y pequeño. Con un motor opcional de tres cilindros y un precio de etiqueta inferior a 20 mil dólares, el pequeño auto está dirigido a gente joven y amante de la naturaleza. Chevrolet, sin embargo, ya tiene tres SUV pequeños más para vender.

kia.com

Además, Kia apunta al mercado de SUV del tamaño justo con su nuevo Seltos, otro 'niño' mediano en una gran familia. Los Seltos comenzaron a venderse en EU en febrero, antes de que los cierres por el nuevo coronavirus comenzaran en serio. Por ahora, la máquina proviene de fábricas en Corea del Sur que todavía están en funcionamiento.

El DBX innovador de Aston Martin, otro recién llegado al tablero de los SUV de lujo, es el primero en su tipo de la marca de 107 años. El fabricante de automóviles mostró por primera vez el DBX de 542 caballos de fuerza en el Auto Show de Los Ángeles en noviembre de 2019; las pruebas de medios fueron planeadas para mayo. Estas se han pospuesto y, además, la producción en todos los sitios de fabricación de la compañía se detuvo.

Mientras tanto, Aston Martin no tiene suficiente capital de trabajo y todavía necesita desesperadamente el SUV para entregarlos a los conductores. La crisis global y su efecto sobre la demanda pueden dejar a la empresa en un lugar muy malo. El portavoz Nathan Hoyt dice que el lanzamiento del vehículo en EU sigue en pie para la segunda mitad del año.

En el nivel más opulento, el próximo SUV Mercedes Maybach GLS 600 competirá contra el Bentayga de Bentley y el Cullinan de Rolls-Royce. Tiene un motor V8 que produce 550 caballos de fuerza y ​​538 libras-pie de torque, además de un sistema 'EQ Boost' de 48 voltios que ayuda a suavizar toda esa potencia. La máquina estaba programada para salir a la venta EU en la segunda mitad de este año. Pero con la fabricación de Mercedes detenida, es demasiado pronto para decir si ese seguirá siendo el caso, dice un representante de la compañía.

Vehículos eléctricos

Cuando se trata de vehículos eléctricos futuristas, los productos Tesla permanecen a la vanguardia, aunque la compañía se ha mantenido estancada dados los eventos actuales. El Cybertruck de plataforma plana totalmente eléctrico que casi rompió Internet cuando debutó el año pasado es uno de los que están en juego.

Tesla

El vehículo estilo Blade Runner cuenta con un rango de manejo estimado de hasta 500 millas (800 kilómetros) y un sprint de cero a 60 mph de 2.9 segundos. La producción está tentativamente programada para comenzar en 2021, y Tesla ya está tomando depósitos, pero todo esto podría cambiar. Aunque inicialmente no estaba dispuesto, Elon Musk finalmente cerró sus fábricas de California el mes pasado.

Ese cierre también aplica al modelo Y de Tesla, un SUV eléctrico compacto que la compañía comenzó a entregar a los clientes en marzo, pero aún no se ha visto 'en la naturaleza' en cantidades significativas.

Rivian Motors se propuso hacer con SUV y camiones lo que Tesla ha hecho con los sedanes eléctricos. Promete que su R1S podrá viajar 400 millas (600 km) con una sola carga, conducir a través de tres pies de agua y llegar a 60 mph en tres segundos, todo con espacio de carga compatible con Costco. Rivian planeaba entregar su primer SUV a finales de este año; no obstante, por el momento, sus instalaciones están cerradas, incluida la antigua planta de Mitsubishi en el centro de Illinois, donde estaba trazando líneas de ensamblaje.

es.ford.com

Ford también se ha apresurado a terminar su Mustang Mach-E, un vehículo totalmente nuevo y eléctrico cuyo debut en noviembre pasado recibió grandes elogios por tres cuadros críticos: buena apariencia, largo alcance y especificaciones de rendimiento que son los mejores autos-pony.

Ahora, docenas de versiones tempranas están circulando entre las casas de los ingenieros de Ford, que desinfectan cada una de las máquinas antes de continuar el trabajo. Antes del COVID-19, Ford afirmó que la cantidad de depósitos para el auto era considerable, con una participación mayor a la esperada de los conductores que nunca habían tenido un Ford.

Una oferta eléctrica adicional ha experimentado un progreso poco probable: contra todo pronóstico, el Fastback Polestar 2, el segundo vehículo y primer automóvil totalmente eléctrico de Polestar. Este comenzó a producirse el 23 de marzo en la planta de Zhejiang Geely en Luqiao, China. Presentado por primera vez en febrero de 2019 como un rival potencial feroz para Tesla, el Polestar 2 produce 408 caballos de fuerza. Sin embargo, no está claro cuántas unidades se producirán o cuándo podrían comenzar las entregas.

El mes pasado, BMW "reveló virtualmente" el BMW i4 Concept, cuyo estreno sería en el Auto Show de Ginebra, ahora cancelado. La compañía aún no ha mostrado la versión de producción, pero se espera que sea un sedán totalmente eléctrico que use una batería de 80 kilovatios por hora para obtener 530 caballos de fuerza y ​​372 millas de autonomía. A pesar del cierre actual de las plantas de producción de BMW, se espera que el i4 comience a venderse hacia finales de 2021. El portavoz Thomas Plucinsky apunta: "No anticipamos demoras".

Los deportivos

Impulsados ​​por un mercado de valores embriagador, los autos deportivos súper caros y súper rápidos disfrutaron su momento... hasta que llegó marzo.

Porsche tenía grandes planes para lanzar la versión 911 Turbo S de 640 caballos de fuerza de su máquina de franquicia con unidades de medios grupales. En cambio, la compañía entregó las máquinas de 640 caballos de fuerza una por una a través de conductores de flotas preparados para la desinfección y el distanciamiento social.

Las plantas de fabricación alemanas de Porsche en Zuffenhausen y Leipzig han estado en silencio desde el 21 de marzo, y los Centros de Experiencia de Porsche en Los Ángeles y Atlanta, donde Porsche hace pruebas de manejo y las lecciones continúan, se sienten vacíos.

www.ferrari.com

El súper Ferrari Roma de 225 mil dólares debutó en noviembre en (por supuesto) Roma. Pero una interrupción total de la producción de Ferrari el 14 de marzo incluyó la del V8 Roma de 611 caballos de fuerza, que se suponía que llegaría a los concesionarios a finales de año. Ferrari espera compensar lo perdido con cambios adicionales. "No se prevén impactos materiales en las entregas y la lista de espera en este momento", de acuerdo con un portavoz.

En Inglaterra, el supercoche McLaren Elva de 1.7 millones de dólares tiene un gran impacto: 804 caballos de fuerza en un motor V8 y tracción trasera. Hará de cero a 124 mph en solo 6.7 segundos, lo que lo hace más rápido que su hermano, el Senna adecuado para la pista. McLaren había planeado construir solo 399 de ellos, cada uno personalizado a través de la división MSO de operaciones especiales de la compañía, para entregarlos a finales de 2020.

"Continuaremos con todas las actividades posibles de diseño e ingeniería que podamos en esta etapa", declaró Roger Ormisher, vicepresidente de comunicaciones de McLaren. El fabricante de automóviles "luego finalizará el desarrollo físico, una vez que el personal vuelva a MTC, con el plan de entregar a Elva en producción lo más cerca posible del cuarto trimestre de 2020".

www.lotuscars.com

Finalmente, Lotus está tratando de armar su primer vehículo nuevo en más de una década. La máquina, llamada Evija, es impresionante y cuesta 2.1 millones de dólares.

Con forma de nave espacial con lados recortados y ruedas macizas, cuenta con casi 2 mil caballos de fuerza generados por cuatro motores eléctricos, así como un sprint de cero a 60 mph en menos de tres segundos. Solo 130 serán construidos por el legendario fabricante de automóviles del Reino Unido. En cuanto a cuándo se construirán, eso se determinará más adelante. La producción se detuvo en la sede de Lotus en Norwich, mientras que los ingenieros continúan retocando diseños desde casa.

"El proceso de desarrollo del vehículo es como era, simplemente no en las oficinas", afirmó Rob Borrett, portavoz de la compañía. Resulta que los arquitectos de supercoches son como el resto de nosotros: también hacen reuniones en Zoom.