¿Le dices mascota a tu perro o gato? Es ofensivo, mejor dile compañero, pide PETA

La presidenta de Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), Jennifer White, hizo una solicitud muy particular, pues pidió a los ciudadanos que ya no llamaran a sus animales como "mascotas", pues asegura que es un término ofensivo.

Durante una entrevista para el programa inglés Good Morning Britain, la presidenta de PETA dijo que las personas deben referirse a sus perros, gatos, cotorros, etcétera como "compañeros".

"Muchas personas en su hogar que tienen perros o gatos llaman a estos mascotas, y se refieren a sí mismos como dueños, esto implica que los animales son una posesión, como un automóvil", dijo White.

"Cuando te refieres a los animales no como seres vivos sino como un objeto inanimado, puede reflejar nuestro trato con estos animales", aseguró en la entrevista.

A través de un comunicado, PETA afirmó que, en pocas palabras, si tenemos la oportunidad de usar un lenguaje más amable y respetuoso con otros seres vivos, ¿por qué no con los animales?

"A medida que aprendemos más y más sobre los animales, es hora de que comencemos a eliminar las palabras dañinas que trivializan el maltrato animal o perpetúan esta idea de que los animales son objetos", explicó PETA.

Los investigadores sugirieron que deberíamos usar un lenguaje que muestre respeto mutuo entre los humanos y los animales que viven entre nosotros; por eso, en lugar de "mascota", recomendamos usar "compañero animal", y en lugar de "dueño", decimos "guardián" .

"No existe ningún animal para nuestro entretenimiento o placer, no son un sustituto de una alarma antirrobo o una excusa para salir a caminar. No son nuestros para usar como decoraciones o juguetes, son seres vivos. Nuestro lenguaje debe reflejar eso", dijo PETA.

El organismo concluyó que se deben elegir las palabras que muestren respeto, que no normalicen el abuso y la explotación.