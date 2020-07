¿Fan de Blair Waldorf? Aquí puedes encontrar la ropa que usó y la de otros personajes de series

Si alguna vez soñaste con saber de dónde venían las prendas y accesorios de Blair Waldorf y Serena van der Woodsen de Gossip Girl, o de Jules Vaughn de Euphoria, o de algún otro personaje de alguna serie de televisión, y hasta has pensado en comprarlos, te tenemos una noticia.

En Shop Your TV, un sitio creado por una joven llamada Chloe en 2011, puedes encontrar desde vestidos y trajes de baño hasta collares, bolsos y cinturones, el capítulo en el que fueron utilizados, el diseñador o tienda que lo creó así como los enlaces de las marcas para conseguirlas.

La plataforma cuenta con un menú alfabético para que puedas encontrar el nombre de la serie que buscas, y cuando llegues a ella, también habrá un despliegue del personaje que estés buscando.

Por ejemplo, hay una blusa Moschino utilizada por 'Queen B' de Gossip Girl, quien vistió en la serie tanto prendas como accesorios de marcas de lujo como Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Vera Wang y Elie Saab, entre otras.

Tomada de shopyourtv.com

En cuanto a programas y personajes más recientes, también encontrarás a Cheryl Blossom, Veronica Lodge y Betty Cooper de Riverdale; Lu, Nadia y Carla de Élite, o de Jules, Maddie y Rue de Euphoria.

Pero también hay prendas de personajes varones, como Jake Peralta de Brooklyn 99, Steve Harringon de Stranger Things o Sheldon Cooper de The Bing Bang Theory.

Tomada de shopyourtv.com

La plataforma va siendo actualizada conforme son lanzados los capítulos de diversas series como The Baby Sitters Club, The Politician, 13 Reasons Why y Fuller House, entre varias otras.