Esto piensa Armani sobre transparencias y otras tendencias de moda para las mujeres

Cuánto mostrar y cuánto no mostrar, esa es la pregunta en la industria de la moda para esta temporada.

Puede ser reductivo decir que los desfiles son sobre cómo se visten las mujeres. Pero la conversación se agudizó en la era #MeToo. ¿Es un vestido transparente que revela la ropa interior que está debajo, por muy bien preparado que esté, empoderadora o explotadora? ¿Qué pasa con las exhibiciones visibles de la piel?

Giorgio Armani respondió a la pregunta con elegancia en la última colección de su línea juvenil Emporio Armani, ofreciendo a las mujeres una gama de opciones apropiadas para su edad y forma. El diseñador de 85 años también dio un apasionado discurso entre bastidores sobre las colecciones de otros diseñadores que revelan el cuerpo, diciendo que cree que revelan demasiado a expensas de las mujeres.

El emporio Armani vs. las tendencias

Giorgio Armani criticó a sus colegas que, en nombre de las tendencias, superan el límite de revelar prendas, incitando a las mujeres a tomar decisiones que podrían ser inapropiadas para su edad, figura o incluso para la ocasión.

"Decimos que las mujeres están siendo violadas en un rincón. Los diseñadores siguen violando a las mujeres ", dijo Armani durante una conferencia de prensa en el backstage en Milán, durante la Semana de la Moda en París. Presionado para aclarar lo dicho, agregó: "Las mujeres pueden ser violadas de varias maneras. Tirarla debajo de una escalera o sugerirles que se vistan de cierta manera: Para mí, eso es violar a una mujer ".

Sus palabras fueron fuertes, y la oficina de prensa de Armani declaró más tarde que el diseñador de 85 años hablaba metafórica y apasionadamente sobre una dirección en la moda de lujo que considera perjudicial para la imagen de las mujeres.

Armani lleva 45 años vistiendo a mujeres. Uno de sus primeros éxitos de diseño fue una chaqueta de traje suave, una creación que las mujeres de esa época dicen que fue inmensamente liberadora de una manera que es difícil de comprender en la era del spandex. Es uno de los pocos diseñadores que, al analizar sus colecciones, deja en claro que toma en consideración diferentes tipos de cuerpos.

En ese sentido, la línea Emporio Armani se posicionó en contra de las tendencias, apuntando a los aparadores jóvenes que no necesariamente lo son. Para el próximo otoño e invierno, elaboró ​​una gama de chaquetas, desde largas y fluidas hasta cortas y plisadas. Los pantalones estaban vestidos con drapeados de seda.

El espectáculo se cerró con brillantes vestidos de cóctel que se convirtieron en elegantes volantes y construcciones florales. La paleta era azul oscuro y negro, así como tonos más profundos de azul pavo real y verde esmeralda.

"Las tendencias no son nada", aseguró Armani. "Estoy tratando de mejorar a la mujer que vive ahora".

Su receta es simple: el negro funciona para todos. "Ayuda a las mujeres a adquirir encanto", explicó. Las mujeres con piernas largas pueden llevar faldas cortas. Para otras mujeres, "una falda más larga con un poco de movimiento ayuda". "Las mallas deben evitarse para cualquier persona con un "volumen acentuado".

Estas perlas de sabiduría pueden parecer de sentido común para las personas que no están inmersas en las tendencias de la pasarela. Pero Armani conoce su poder.

"Quiero dar total libertad a las mujeres", argumentó Armani. "Si tienen algo de sentido común, y lo tienen, saben cómo manejar estas posibilidades".

La fluidez de Versace

Donatella Versace es y siempre ha sido sobre la mujer poderosa.

Para la próxima temporada de clima frío, presentó trajes negros de poder con cortes sensuales en el escote y mini dobladillos. Las chaquetas estaban hechas de textiles de doble unión, que daban una forma definida: dobladas en la cintura y en forma de campana sobre las caderas.

La ropa de noche presentaba looks como: una chaqueta de esmoquin, un vestido de noche, una falda de satén rocker y una bomber jacket, que se abrochaban no con los alfileres de seguridad de Versace de antaño, sino con broches que según las notas de prensa eran anillos de joyería. El efecto fue sofisticado y elegante. Y consiguió su estilo punk-rocker en una serie de looks rojo y negro.

Esta temporada también fue sobre ropa masculina, ya que Versace presentó su primer show mixto. La ropa de hombre y la de mujer se reflejaban perfectamente, desde trajes de negocios negros hasta deportes casuales y prendas de punto hasta ropa de noche original.

La colección se presentó sobre un fondo líquido de Medusas fundidas, y ese movimiento se reflejó en estampados Barocco distorsionados y patrones de geoda.

La colección tuvo un toque ligeramente desorientador, debido en gran parte a las distorsiones visuales proyectadas en las pantallas de la pista. El mensaje final fue de fluidez.