Este ejemplar de la primera edición de 'El Origen de las Especies' de Darwin será subastado en México

La firma Morton realizará una subasta en la que se ofrecerá un ejemplar de la primera edición publicada de ‘El Origen de las Especies’, que fue publicada en junio de 1859, y una carta firmada por Charles Darwin y escrita por el puño y letra de su esposa, Emma Darwin.

El ejemplar y la carta pertenecían a la colección del empresario mexicano Lorenzo Zambrano, de acuerdo con un comunicado de Morton.

La primera edición de 'El Origen de las Especies' solo contó con mil 250 ejemplares. En México, indica Morton, ya fue vendido otro libro de ese tiraje en agosto de 2018 en 5 millones 50 mil pesos.

La obra a subastarse está valuada entre 5 y 6 millones de pesos y está acompañada de mapas del siglo XVIII de América en el que se muestra un error cartográfico particular: la Península de Baja California aparece como una isla.

Por otra parte, la carta fue escrita en el poblado de Down, Beckenham, ubicado en Inglaterra. Ahí vivió Darwin desde 1842 hasta su muerte en 1882, según el documento.

Darwin agradece en la carta al Dr. William Ogle por la traducción de la obra ‘Flowers and Their Unbidden Guests’ del Doctor Anton Kerner, quien fue un profesor de botánica de la Universidad de Innsbruck. La carta dice:

Down, Beckenham.

Estimado Dr. (William) Ogle,

Muchas gracias por su traducción de Kerner la que llegó mientras me encontraba lejos de Down por un día o dos. Estaré muy contento por leerla de nuevo en una lengua cristiana; aún no he tenido tiempo para verla, pues Frank la estaba usando.

Le saluda atentamente,

Ch. Darwin.

La subasta se realizará el próximo martes 28 de enero a las 17:00 horas en las instalaciones de Morton Subastas, ubicadas en Cerro de Mayka 115, esquina con Sierra Paracaima, en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Estará conformada por 267 lotes en su totalidad y serán expuestos con entrada libre, en el mismo lugar de la subasta del 21 al 28 de enero.