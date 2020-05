Esta empresaria mexicana puso de moda los cubrebocas artesanales en Los Ángeles

Viridiana Odriozola, es una empresaria mexicana que reside en Los Ángeles, California, desde hace varios años. Fundó su boutique show room, Malinalli Art you can wear, que comercializa artículos elaborados por artesanos huicholes, los cuales adquiere desde Morelos, Guerrero, Chiapas, Guanajuato y Oaxaca.

A raíz del brote de coronavirus, Odriozola empezó también a vender cubrebocas con diseños mexicanos.

“Cuando comenzó la pandemia regalaba los cubrebocas a mis clientes. Primero mi mamá empezó a diseñarlos y confeccionarlos. Después los propios clientes empezaron a pedirme que se los vendiera vía online. Fue entonces que decidí buscar una proveedora en Guanajuato”, explicó en entrevista para El Financiero.

Viridiana comentó que a raíz de que el coronavirus se agravó en California, las personas dejaron de comprar, lo que paralizó unos días su negocio, pues a la comunidad de Los Ángeles le interesaba más adquirir artículos de primera necesidad y principalmente papel de baño.

No obstante, explicó que si bien en un momento se detuvo todo, el gobierno de dicha entidad entregó cheques e incentivos a sus ciudadanos para reactivar la economía y a partir de ahí pudo volver a echar a andar su negocio, que puso en marcha desde hace tres años, pero ahora con pedidos grandes de cubrebocas.

“En este momento me están solicitando muchos cubrebocas. Me salió un negocio súper grande con una caja de suscripción, con un cliente que el año pasado me compró tres mil 500 piezas entre bolsas de palma y blusas. Lo que me permitió dar trabajo a 10 mujeres”, detalló.

De origen morelense, Viridiana Odriozola es también abogada y mamá de dos pequeños. Gracias a sus productos con diseños mexicanos -algunos hechos de hoja de palma: aretes, collares, pulseras, sombreros, chamarras, bolsas- ha logrado incursionar en la industria de la moda de los californianos e incluso tener presencia en pasarelas y medios de comunicación norteamericanos.

Su trabajo e interés por resaltar el arte mexicano le han dado la oportunidad de emplear a parte de su familia y también a los artesanos de los estados mexicanos antes mencionados. Además, los clientes pueden pedir los diseños de sus prendas, de manera que son únicos.