El regreso de la encantadora y vibrante chamarra Nascar con un nuevo 'guiño' social

No puedes perderte a Badd Wolf.

El nativo de Los Ángeles usa dientes de oro y botas de vaquero y conduce un BMW naranja adornado con logotipos como los de un stock car. Probablemente también estará tocando su pista de hip-hop Dale Earnhardt, lanzada el año pasado, sobre su ídolo.

Wolf, conocido por amigos y familiares como Antoine, también podría estar usando la chaqueta del equipo Nascar en colores negra, blanca y roja de Earnhardt, con los logotipos de Burger King y GM. "Todos mis primos me miraban como si fuera raro", dice Wolf, de 32 años, hablando por teléfono sobre los primeros días de su obsesión por Nascar, que comenzó cuando vio Days of Thunder a la edad de 4 años. Entre su colección de prendas de Earnhardt , tiene una chaqueta Shell favorita con un motivo Pennzoil carmesí y dorado. "Nascar no era gran cosa donde crecí, especialmente siendo negro".

Últimamente, sin embargo, Wolf tiene compañía. Las chaquetas Nascar están siendo usadas por creadores de tendencias como Rihanna y Russell Westbrook, así como por compradores en Melrose Trading Post de Los Ángeles en Fairfax High. La mayoría se compra en tiendas de segunda mano o tiendas online como Grailed y Limëtliss. Mientras que Wolf podía encontrarlos por 30 dólares hace cinco años, el mismo ejemplo pasas con los parches Mobil, M & Ms o McDonald's que hoy se venden por cientos de dólares.

Es tentador atribuir el encanto de las chaquetas a Darrell “Bubba” Wallace, el único piloto afroamericano en la Copa Nascar de primer nivel y solo el segundo en sus 73 años de historia. Pero hasta hace poco, la motivación de un hypebeast no se refería a las carreras de autos stock o incluso a la subversión, aunque los primeros devotos como Busta Rhymes los usaban con arrogancia irónica.

En un nivel básico, los bloques de colores llamativos y los logotipos salpicados como confeti en las mangas los hacen ideales para expresar un estilo personal. “El atractivo del equipo de carreras de autos es que es súper brillante, súper gráfico”, dice Samuel Hine, editor asociado senior de GQ . "Las siluetas son simples, pero las prendas en sí mismas son increíblemente expresivas".

Técnicamente hablando, esta es la tercera ola de la tendencia. Las chaquetas de carreras fueron populares en la cultura callejera en la década de 1990, alentadas por las chaquetas de cuero de gran tamaño de Jeff Hamilton con gráficos llamativos. El diseñador parisino, cautivado por los deportes estadounidenses, había diseñado inicialmente para Michael Jordan, y eso pronto ganó fanáticos como Magic Johnson y Arsenio Hall.

Otras marcas en ese momento, como Cross Colors, también jugaban con logotipos de carreras y combinaciones de colores en su ropa y obtuvieron un gran éxito popular. La apariencia se desvaneció un poco de la vista general hasta 2008, cuando Pharrell Williams se presentó a una fiesta con una chaqueta de Jeff Gordon con un logotipo gigante de Pepsi en el frente. La modelo Kaia Gerber se puso una versión más corta 10 años después.

La alta costura ocasionalmente asentía en la dirección del traje de carreras: en un desfile de Y-3 de 2013, Yohji Yamamoto lanzó una variedad de chaquetas de cuero vibrantes con la marca Skittles con influencia de Dainese, una compañía italiana de deportes de motor; Vetements agotó su versión de chaquetas de carreras en 2015.

"Cooptar estos significantes culturales es una segunda naturaleza para la Generación Z", dice Hine. “Puedes vestirte como un patinador incluso si no sabes patinar. Puedes usar una chaqueta Nascar si no eres fanático de Nascar. Puedes mirarlo y pensar: 'Esto es genial'. "

Sin embargo, luego de los eventos de junio pasado, cuando se encontró una soga en el garaje de Wallace después de que el deporte prohibiera la bandera confederada en sus pistas de carreras, el acto de usar una chaqueta Nascar ha adquirido una dimensión adicional. A los 27 años, Wallace ha sido el conductor más abierto sobre la justicia racial, llevando una camiseta de "I Can’t Breathe" a los eventos y compitiendo con su coche No. 43 con un tuneado asociado a Black Lives Matter. Su chaqueta BLM de 150 dólares, negra, con logotipos de McDonald's y Coca-Cola en el frente, ribetes blancos en los hombros y manos de piel oscura y clara agarradas en la parte posterior, se ha agotado en la tienda en línea de Nascar durante meses.

Otro punto de fusión se produjo en septiembre, cuando el propio Jordan compró un equipo de la Nascar Cup Series y contrató a Wallace como su piloto. Su esquema de pintura No. 23 es un vibrante Chicago Bulls rojo sobre blanco con detalles negros. Se verá excepcional, sin duda, en un motivo de chaqueta. "Es una gran declaración de moda", dice. "Me encanta."

Te recomendamos:

Tarot y magia: 'échale un ojo' a la colección Primavera/Verano 2021 de Dior

Efecto 'look' de Bernie Sanders: memes y guantes venden 1.8 mdd en 5 días