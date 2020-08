¿Botas de Metallica? La banda se asocia con Wolverine para lanzar 'mini colección'

Metallica anunció una colaboración con la marca Wolverine, con lo cual lanzarán dos pares de botas de trabajo.

La colaboración es con la fundación All Within My Hands (Todo en mis Manos, traducido en español), de Metallica, la cual se dedica a crear comunidades sostenibles y apoya la educación de la fuerza laboral, de acuerdo con la descripción de su página.

Tomada de allwithinmyhands.org

En esta ocasión, la banda y la marca se asocian para ayudar a construir a la próxima generación de trabajadores estadounidenses, señala AWMH en un comunicado.

"Wolverine proporcionará a todos los estudiantes del programa Metallica Scholars un par de botas de trabajo Wolverine, y proporcionará fondos para apoyar directamente a Grand Rapids Community College, Lone Star College y WSU Tech", apunta.

Las botas son de edición limitada y hay dos pares: 1000 Mile Axel y Hellcat UltraSpring. Ambas cuentan con elementos característicos inspirados en Metallica, como una placa metálica en el talón, con el logotipo de Metallica Key, y una punta metálica con la leyenda All Within My Hands, así como una etiqueta de metal en forma de uña para guitarra.

Tomada de allwithinmyhands.org

Las Hellcat tienen un costo de 150 dólares (3 mil 339 pesos), mientras que las 1000 Mile Axel tienen un valor de 400 dólares (8 mil 904 pesos).

El lanzamiento oficial de la colección limitada será a partir del día 26 de agosto, aunque las botas se encuentran ya para pre-orden en el sitio oficial de Wolverine.

De acuerdo con Wolverine, se donará el 100 por ciento de lo obtenido por las botas a la iniciativa Metallica Scholars.

La iniciativa de Metallica Scholars inició este 2020 su segundo año, y ha continuado pese a la situación sanitaria. De acuerdo con el programa, este se extendió de 10 a 15 escuelas con AWMH, y se ha contribuido con un total de 1.5 millones de dólares en subvenciones para apoyar a colegios comunitarios y programas de educación técnica.