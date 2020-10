Biden Beauty, la marca de maquillaje que impulsa la campaña del demócrata

En medio del primer debate por la presidencia de Estados Unidos, surgió una nueva marca de maquillaje: Biden Beauty.

"No hay noticias falsas aquí: Biden Beauty es una marca de belleza real que tiene como objetivo fusionar la belleza y la política para impulsar un mensaje de diversidad, inclusión y agencia dentro de las comunidades de belleza, y más allá", indica la marca en su página oficial.

Biden Beauty destaca que no está afiliada a la campaña del demócrata, pero se dicen orgullosos como marca de apoyar a la fórmula de Joe Biden y Kamala Harris, por lo que el 100 por ciento de las ganancias que realicen con la venta de sus productos serán donadas para ayudar a la votación, apunta, aunque no da detalles al respecto.

Sobre si los artículos se venderán después de los comicios, la marca indica: "Están limitados (los productos), al igual que nuestro tiempo para ir a las urnas y expulsar a este hombre (Donald Trump)".

Sobre sus motivos para lanzar esta iniciativa, la marca subrayó que el objetivo es inspirar a la generación Z (nacidos entre 1996 y 2015) y hasta a los 'boomers' para que salgan a votar.

También afirma que se han inspirado en la belleza natural del candidato, por lo que la firma espera "mostrar a los estadounidenses que son hermosos, poderosos y vitales. Biden Beauty espera difundir el mensaje de que los estadounidenses son y siempre han sido hermosos, pero para mantener este mensaje, Estados Unidos necesita votar, y votar azul".

En la página de la marca, el único producto de belleza que aparece es una esponja (20.20 dólares), pero también se ofertan pines (7.70 dólares) con el apellido de Biden, así como una tote bag (15 dólares) con el mensaje "America is Beautiful" (América es belleza) y una sudadera hoodie (46 dólares) con el apellido de Biden estampado. Todos los artículos son de color azul usado por los demócratas estadounidenses.

La firma también comparte fotografías de Joe Biden, así como looks de maquillaje en tonos azules, y frases que invitan a participar en las elecciones, como "Get the vote look" (Usa el look 'votar'), "Voting is beautiful" (Votar es hermoso) y "Blue cancels out orange" (El azul cancela al naranja).

Actualmente Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, le lleva una ventaja de 14 puntos a Donald Trump, mandatario de esa nación que busca la reelección, de acuerdo con una encuesta realizada en conjunto por el Wall Street Journal y NBC.

Los comicios estadounidenses se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre.

Te puede interesar:

Biden aventaja a Trump por 14 puntos luego del primer debate, según encuesta de WSJ

Biden, dispuesto a aceptar segundo debate con Trump si médicos lo aprueban

Debate entre Trump y Biden: entre el desdén y los insultos