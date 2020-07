'Armonía (Autorretrato sugerente)', de Remedios Varo, se subasta en Sotheby's en récord de 6.2 mdd

La obra enigmática Armonía (Autorretrato sugerente) (1956), de Remedios Varo, estableció un récord para la artista, al ser vendido por 6.2 millones de dólares el miércoles en subasta a la distancia de Sotheby's.

El monto alcanzado se dio después de una larga batalla de ofertas, y el resultado eclipsó por mucho el alto estimado de la preventa, según Sotheby's.

Este óleo forma parte de la colección 'El espíritu de vanguardia: obras maestras modernas y surrealistas de un patrimonio importante', de la casa de subastas de Reino Unido.

María de los Remedios Varo Uranga nació en Gerona, España, hija de padre andaluz y madre vasca. Posteriormente, su obra cobró gran relevancia por el estilo artístico que desarrolló en México.

La obra perteneció a galerías de la Ciudad de México y Nueva York, hasta llegar a las vitrinas de Sotheby's. Asimismo ha sido exhibido en estas dos ciudades.

La casa de subastas apunta que la notable creatividad evidenciada en el trabajo de Remedios Varo se erige como algunas de las contribuciones más significativas a la historia del surrealismo.

"Si bien la realidad de Varo está llena de fantasías, ella presenta a su universo pictórico una sensibilidad científica: una explicación metódica de lo místico", agrega Sotheby's.

"La pintura de Remedios Varo tiene resonancias musicales, donde las melodías inaudibles son capaces de liberar poderes mágicos y encantamientos sobrenaturales, liberando increíbles cargas de energía que irrumpen en el mundo común de los mortales.

"Armonía fue concebida como un autorretrato donde asume las funciones. como organizadora del universo, utilizando bastones para establecer comunicación con seres de otras dimensiones a través de cristales mágicos y piedras de cuarzo, como si fuera una Hermes Trismegisto, poseedor de la sabiduría universal a través de la alquimia y el hermetismo ". - Luis-Martín Lozano, historiador y curador de arte.

Sotheby's debutó con un nuevo formato de subastas en línea, mismo que dejó 363.3 millones de dólares.

Las ventas estuvieron encabezadas El tríptico, de Francis Bacon, y lideradas por The Ginny Williams Collection, The Collection of Harry W. and Mary Margaret Anderson y The Vanguard Spirit: Modern and Surrealist Masterworks from an Important Estate.

Los especialistas en Nueva York, Londres y Hong Kong tomaron las ofertas por medio de llamadas telefónicas en directo a la cámara.