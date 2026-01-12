Genaro Lozano, coleccionista de Cartier y Rolex: ¿Cómo son y cuánto cuestan los 5 relojes del embajador?

Genaro Lozano tiene una colección de relojes integrada por cuatro piezas de la casa Cartier y un Rolex, según su declaración patrimonial, disponible en la plataforma Declaranet.

Lozano fue presentador de un noticiario matutino que duró solo seis meses (Por las mañanas, de N+). Actualmente, es embajador de México en Italia y empresario, con un ingreso mensual de 378 mil 633 pesos mensuales.

El funcionario, quien también colecciona obras de arte, tiene una parte importante de su patrimonio en relojes, adquiridos en distintos momentos entre 1984 y 2023 por un total de 61,000 dólares estadounidenses (poco más de un millón de pesos al tipo de cambio actual).

Los relojes Cartier y Rolex declarados por Genaro Lozano

De acuerdo con la información de Declaranet, el embajador obtuvo estas joyas mediante compraventa de contado o cesión:

Cartier Clé – 18,000 dólares (aprox. 322,498 MXN al cambio actual)

– 18,000 dólares (aprox. al cambio actual) Cartier Tank Française – 6,000 dólares (aprox. 107,499 MXN )

– 6,000 dólares (aprox. ) Cartier Santos – 10,000 dólares (aprox. 179,165 MXN )

– 10,000 dólares (aprox. ) Cartier Ballon Bleu – 12,000 dólares (aprox. 214,998 MXN )

– 12,000 dólares (aprox. ) Rolex – 15,000 dólares (aprox. 268,748 MXN)

Los modelos exactos no fueron especificados en Declaranet, pero por el tipo de diseño sabemos varios detalles de las joyas.

Reloj Cartier Clé

El Cartier Clé es el reloj con mayor valor de adquisición dentro de la colección declarada por Genaro Lozano. Según el documento oficial, esta pieza fue adquirida el 1 de diciembre de 2017, mediante compraventa, con pago de contado, por un monto de 18,000 dólares.

Foto ilustrativa de un reloj de la línea Cle de Cartier. (Foto: farfetch.com).

La línea Clé de Cartier fue presentada en 2015 con 22 modelos como una evolución conceptual dentro de su catálogo. De acuerdo con el sitio especializado Hodinkee, esta línea recuerda a diseños de los años 60 y 70 e incluye el zafiro azul, elemento característico de Cartier.

En versiones masculinas, el modelo se presentó con opciones de oro blanco o rosa con correa de piel, o pulsera de oro amarillo; los de mujer, se caracterizaron por sus detalles de diamantes, con brazalete de oro rosa o blanco.

El dial tiene los códigos clásicos de la casa: números romanos, agujas azuladas y una ventana de fecha a las 6 en punto. El Clé forma parte de las cuatro siluetas principales que Cartier reconoce como pilares de su diseño contemporáneo.

Reloj Cartier Tank Française

El Cartier Tank Française declarado Lozano fue adquirido el 1 de enero de 2006, mediante compraventa de contado, por un valor de 6,000 dólares.

El modelo Tank fue creado por Louis Cartier en 1917 y es uno de los relojes más reconocibles de la historia de la relojería. La variante Tank Française se distingue por integrar los enganches del brazalete bajo angarillas verticales, lo que refuerza su diseño geométrico y sobrio.

Reloj Cartier Tank Française. (Foto: www.cartier.mx).

Según la descripción de Cartier México, el Tank Française es un modelo grande con caja de acero y cristal de zafiro.

Reloj Cartier Santos

El Cartier Santos reportado por el embajador fue adquirido el 1 de enero de 2022, mediante compraventa de contado, con un valor declarado de 10,000 dólares.

El reloj Santos fue creado en 1904, originalmente para el aviador Alberto Santos-Dumont, y es considerado uno de los primeros relojes de pulsera diseñados específicamente para el uso cotidiano. Su identidad se basa en la caja cuadrada con tornillos visibles, proporciones equilibradas y enfoque funcional.

Los relojes de la línea Santos Cartier van de 99,500 MXN a 3,820,000 MXN. (Foto: www.cartier.mx).

La colección Santos de Cartier incluye versiones con movimiento automático o de cuarzo, cajas de acero, oro o combinaciones bicolor, y sistemas de correas intercambiables, hay precios en la línea que van de 99,500 MXN a 3,820,000 MXN.

Aunque el documento patrimonial no especifica la variante exacta, el valor reportado se encuentra dentro del rango de modelos contemporáneos en acero u oro con configuración estándar.

Reloj Cartier Ballon Bleu

El Cartier Ballon Bleu forma parte de las adquisiciones más recientes de la colección. Según Declaranet, fue comprado el 1 de enero de 2023, mediante compraventa de contado, por un monto de 12,000 dólares.

El Ballon Bleu de Cartier se caracteriza por su caja redonda, líneas suaves y una corona protegida por un arco lateral, en la que se inserta un cabujón (piedra preciosa) azul.

La línea Ballon Bleu de Cartier se caracteriza por sus detalles azules. www.cartier.mx).

La colección incluye versiones con movimiento automático o de cuarzo, en tamaños que van desde los 33 hasta los 42 milímetros, con cajas de acero, oro rosa, oro amarillo u oro blanco, algunas con engastes de diamantes.

Los precios en el mercado mexicano varían ampliamente según materiales y complicaciones, lo que permite ubicar el valor declarado dentro de configuraciones en metales preciosos o versiones automáticas.

Reloj Rolex

El único reloj que no pertenece a Cartier dentro de la colección declarada es un Rolex, con un valor de adquisición de 15,000 dólares estadounidenses. De acuerdo con el documento oficial, este reloj fue obtenido el 16 de agosto de 1984, mediante cesión, por lo que no aplica forma de pago.

El documento no especifica el modelo del Rolex, pero la fecha de adquisición sugiere que se trata de una pieza con varias décadas de antigüedad dentro del patrimonio personal del embajador.

Rolex tiene distribuidores autorizados y certificados Pre-Owned para garantizar su autenticidad. (Foto: www.rolex.com).

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia nació en diciembre de 1974 y es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Completó estudios de maestría y doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York, Estados Unidos.

Lozano desarrolló una carrera en medios de comunicación, especialmente en la televisión. Fue titular de distintos noticiarios de TV, entre ellos Hora 21 y Sin Filtro, y también condujo un programa de noticias titulado Por las mañanas, transmitido por N+, cuyo ciclo inició en enero de 2023 y concluyó en julio de ese mismo año.

Como parte de su carrera profesional, Lozano ha colaborado también como editorialista en distintos medios y cuenta con publicaciones en The Washington Post y La Nación, de Argentina.

Su nombramiento como embajador de México en Italia fue aprobado por el Congreso de la Unión en 2025, y su designación ha estado acompañada de atención mediática en torno a su perfil profesional y curricular.