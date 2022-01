Muere André Leon Talley, ícono del mundo editorial que derribó paradigmas en la moda

En la década de los noventas, el estadounidense André Leon Talley llevó su nombre como un ícono de la moda hasta lo más alto luego de que se convirtiera en el primer afroamericano con un puesto de relevancia en la industria como director creativo de una de las revistas más importantes de la rama, Vogue.

Quien luchara por hacer notar el papel de su raza y derribara las barreras, falleció en un hospital de White Plains, en Nueva York, a los 73 años, donde estaba internado desde hace unos días luego de sufrir un infarto, de acuerdo a medios internacionales.

Su ex jefa y editora en Vogue, Anna Wintour, con quien Leon Talley tuvo algunos desacuerdos en el pasado, se despidió de él en la web de la famosa publicación. “Muchos de nosotros sentimos la pérdida de André hoy: los diseñadores a los que vitoreaba con entusiasmo cada temporada, y que lo amaban por ello; las generaciones a las que inspiró a trabajar en la industria, viendo a una figura que rompió fronteras sin olvidar nunca de dónde partió; aquellos que conocían la moda y Vogue, simplemente gracias a él”.

El nacido en la ciudad de Washington en 1948 escribió sobre moda en medios especializados como Women’s Wear Daily, The New York Times o Interview, la revista de Andy Warhol. Tras sus estudios de literatura francesa en la universidad de Brown, se integró al equipo de Vogue en el año 1983 como director de noticias y posteriormente fue ascendido como director creativo, en 1988.

Su trabajo también incluyó la televisión ya que se desempeñó como juez en el programa America’s Next Top Model, además de ser protagonista del documental The Gospel According to André (2017). Durante el periodo en que Michelle Obama fue la primera dama en Estados Unidos, recurrió a él como su asesor de estilo.

En 2020, André Leon Talley publicó su biografía titulada The Chiffon Trenches en donde compartió episodios sobre su vida. Además de formar parte durante más de dos décadas en el consejo de administración de Savannah College of Art and Design, en 2021 fue homenajeado con el premio Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres del gobierno francés por su contribución a la industria de la moda.