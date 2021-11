Caricaturas y personajes de anime: Estos fueron los disfraces de las celebridades en Halloween

Personajes de caricaturas, de películas y otras clásicas referencias de terror y de la cultura pop. Las celebridades aprovecharon este Halloween para lucir su creatividad a la hroa de disfrazarse.

Estos son algunos de los disfraces más creativos de distintos artistas.

1. Doja Cat

La rapera estadounidense aprovechó la ocasión para disfrazarse de la ‘Señorita Belo’, la secretaria del alcalde que aparece en Las Chicas Superpoderosas.

Días antes, Doja había compartido fotografías con un cosplay de Kida, personaje de la película animada Atlantis.

2. Harry Styles

¡Feliz Harryween! El cantante británico escogió a Dorothy Gale, el personaje ficticio del Mago de Oz, para esta ocasión.

El compositor lució un vestido a cuadros en color azul y blanco, con detalles rojos, así como medias rojas.

3. Kylie Jenner y Stormi

La socialité Kylie Jenner lució un disfraz de gata; en las fotos que compartió en Instagram se puede apreciar su embarazo, el cual anunció hace algún tiempo.

De cierto modo, el protagonismo de este Halloween recayó en su pequeña hija, Stormi, quien llegó un disfraz de sirena.

4. Lizzo

La rapera afroestadounidense se disfrazó de uno de los personajes favoritos del año: Grogu, también bautizado en redes sociales como ‘Baby Yoda’.

5. Kali Uchis

La cantautora estadounidense-colombiana Kali Uchis vistió como la agente Honeydew, un personaje ocasional de El laboratorio de Dexter.

6. Hailey Rhode Bieber

La modelo estadounidense confesó su admiración por la cantante pop Britney Spears, a quien le rindió tributo con una serie de outfits para este Halloween.

Hailey compartió en su cuenta de Instagram fotografías del outfit de la princesa del pop en el video Baby one more time, otro con el traje rojo de Oops!... I did it again, y una más con el de I’m a slave 4 U.

7. Hunter Schafer

La actriz estadounidense, quien es conocida por su papel como ‘Jules Vaughn’ en Euphoria, hizo un cosplay de ‘Maka Albarn’, personaje principal del manga y anime Soul Eater.

8. Madelaine Petsch y Camila Mendes

Madelaine Petsch y Camila Mendes, quienes interpretan a Cheryl Blossom y Verónica Lodge en en la serie Riverdale, se disfrazaron como Vilma y Daphne de la caricatura Scooby-Doo.

9. Cole Sprouse

El actor Cole Sprouse se inspiró en Levi Ackerman, personaje del manga Shingeki no Kyojin, para su disfraz de este año.

10. Ariana Grande

La cantante pop recreó una portada disfrazada como una criatura de lago.

‘Miss creature from the black lagoon’, se lee en el cartel que compartió en sus redes sociales.

11. Lisa

Y Lisa, la rapera y modelo tailandesa del grupo Blackpink, se vistió como la muñeca de la serie coreana El juego del calamar.

12. Sophie Turner y Joe Jonas

La pareja decidió voltear a las películas de los 2000 y nos regaló un homenaje a Hilary Duff en su película The Lizzie McGuire Movie.

Joe Jonas fue Paolo Valisari, un cantante italiano ficticio de la película. Y Sophie, Isabella. La actriz Olivia De Jonge también aparece en la fotografía de la pareja, como Lizzie.

“¡Estoy gritando!”, comentó Hilary Duff en la fotografía de Sophie.