10 marcas que tienen productos de maquillaje y skin care para hombres

El cuidado de la piel y los productos de belleza son para todos, por eso algunas compañías crean artículos de este tipo especiales para hombres.

Aquí te contamos sobre 10 tiendas donde puedes conseguir estos productos:

1. Momiji Beauty

Esta marca de productos coreanos y japoneses señala que sí hay una diferencia entre el cuidado de la piel para hombres y para mujeres, pero no quiere decir que unos no puedan usar los productos diseñados para ellas, y viceversa.

Entre las diferencias se encuentran el crecimiento del cabello y el vello, la tasa de sudoración, la producción de gasa y el pH.

Con esto en mente, la tienda cuenta con productos como el Essence Toner de Pyunkang Yul, un tónico y esencia de hidratación intensa; Goodbye Redness Centella Gel de Benton, un gel para calmar la irritación o rojez; entre otros.

2. Ducray

Este laboratorio dermatológico tiene distintos productos sanitarios y de cuidado de la piel. Sus artículos Kelual DS vienen en presentaciones, como el gel limpiador para cara y cuerpo, o la crema que elimina escamas y calma la piel irritada.

Especial

3. Oriflame Cosmetics

Esta compañía suiza tiene una sección especializada para hombres, dividida en dos categorías: afeitado y cuidado, e hidratantes y tratamiento.

Puedes encontrar desde esponjas limpiadoras hasta kits de su línea NovAge Men con lociones y geles antiedad, así como sérum hidratante.

Especial

4. Origins

Esta tienda estadounidense también tiene una línea para hombres.

Aquí puedes encontrar cremas para afeitar, tónicos para el control de la grasa, exfoliantes, lociones, mascarillas, cremas humectantes y purificadoras de poros, bálsamos para labios, entre otros.

5. Sephora

En esta tienda podrás conseguir una gran cantidad de marcas, pero la Sephora Collection incluye al menos tres artículos para hombres: Men daily moisture balm, una mascarilla facial para hombre, y un exfoliante facial.

6. Jack Black

Esta marca puedes encontrarla en tiendas Sephora. Hay un poco de todo: sérum, bálsamo para la piel de los ojos, hidratantes faciales, geles, entre otros.

7. L'oreal Men

Esta marca puedes encontrarla en algunos supermercados y cuenta con una gama amplia de productos para afeitar, mascarillas, e hidratantes para quienes utilizan barba.

8. Chanel

Esta marca de lujo cuenta con la línea BOY. Si bien Boy en español significa "chico" u "hombre", también son las iniciales de Be Only You (Sé tú mismo). Esto porque "la belleza es una cuestión de estilo, no de género", señala la tienda.

Por ahora cuenta con tres productos: hidratante de labios, deliniador para definir las cejas y una base de maquillaje líquida o 'foundation'.

Chanel

9. Kiehl's

Esta compañía tiene productos como cremas para después de afeitarse, cremas anti-edad que combaten arrugas, reductoras de ojeras, suero restaurador, gel limpiador, humectantes, y un largo etcétera.

10. Clinique

Por último, Clinique también tiene toda una sección para ellos. Hay jabones faciales, exfoliantes, limpiadores, tónicos hidratantes, lociones y gel para la piel de los ojos, así como crema antiedad para esa misma zona.

