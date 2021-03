Youtuber Scott Traveling rifa sus autos para comprar y prestar tanques de oxígeno a pacientes COVID

Scott Adrián Moreno, youtuber mexicano conocido como Scott Traveling, se hizo conocido luego de que anunciara que rifaría sus dos autos de lujo para recaudar fondos y comprar tanques de oxígeno y regalarlos a pacientes que enfermaron de COVID-19.

"La situación esta muy culey ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos ya después podre comprarlos cuando las cosas estén bien" escribió el 2 de febrero en su cuenta de Facebook.

En un video publicado el lunes dijo que terminó la rifa de uno de sus autos de lujo, un Mercedes- Benz, con lo que pudo comprar tanques de oxígeno y los repartió en Guanajuato.

Además, puso otro auto, un BMW M3 performance 2016, en rifa para seguir comprando tanques de oxígeno.

Para este, los boletos tienen un precio de 200 pesos. Los boletos, dice, se pueden comprar en WhatsApp únicamente (+52 445 159 7105). Son 5 mil boletos y el sorteo se hará terminando los boletos. "Esto es sin fines de lucro así como el Mercedes", escribió.

Dijo que hasta este martes tiene más de 100 tanques de 9 mil 600 litros prestados y tendrá más. Scott Traveling dijo que algunas personas acordaron con él que prestarán los tanques de oxígeno a otros pacientes que lo necesiten después de que ya no los utilicen.

