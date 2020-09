Universidad de Durango suspende a profesora por maltratar a sus alumnos en clase virtual

La Universidad Juárez del estado de Durango suspendió a una maestra, luego de que se hiciera viral un video en el que se escucha a la docente gritar y maltratar a sus alumnos porque no ve sus cámaras encendidas durante una clase virtual.

"O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, y a la tercera falta, yo los doy de baja en mi materia", dijo la profesora mientras le grita a Victoria Torres y a otros de sus alumnos.

"La hora de entrada a la clase es a las 2 en punto, quien no tenga la cámara prendida, y no me interesan los motivos, si yo no lo veo, no está en mi clase", advirtió.

En la grabación se ve como uno de los estudiantes trata de explicarle a la profesora que tal vez es un problema de su conexión a internet, por lo que esta se enoja y grita aún más y lo castiga poniéndole inasistencia.

Las clases con insultos y gritos no son clases, quítense la idea (maestros) que nos están haciendo un favor, el favor es MUTUO y si ustedes están enseñando es porque necesitan el trabajo o les gusta enseñar pic.twitter.com/OSP0cpnbj8 — kaneki (@Alextoor18) September 24, 2020

"Disculpe, profesora, pero si entre nosotros nos vemos, el internet que está mal es el suyo, maestra", señaló el alumno.

A lo que la maestra contestó "yo a todos los demás los veo y a ti es al único al que no veo, ¿mi internet está mal por que a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta", respondió la profesora.

Me da una impotencia enorme escuchar a esta maestra

Esto pasa en la UJED facultad de psicología en Durango,México pic.twitter.com/pFzWbFuxOR — zucaritas.com???? (@ara_rv3001) September 24, 2020

Al respecto, la institución educativa indicó que la profesora pertenece a la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de dicha universidad, además de que ya fue suspendida sin goce de sueldo en lo que resta del semestre, mientras se investiga lo ocurrido.

"En la máxima casa de estudios, con fundamento en el Plan de Desarrollo Institucional y por los valores universitarios que caracterizan a los juaristas, no se permitirán ni tolerarán este tipo de acciones, ya sea por los maestros, por los trabajadores administrativos y de confianza, o incluso por los alumnos", detalló el secretario general de la universidad, Julio Gerardo Lozoya Vélez, en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la institución educativa.

Calificó como lamentable el maltrato hacia los estudiantes y detalló que ya se había pedido a los docentes ser flexibles y respetar la situación económica, geográfica y familiar de los alumnos.