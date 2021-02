Tribunal declara a sacerdote culpable de violación en Ciudad Juárez

Chihuahua, Chih.- Un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable de los delitos de violación y abuso sexual agravado, contra una niña de 8 años de edad, al sacerdote Aristeo Baca, cuando la víctima participaba como monaguilla en la iglesia que tenía a su cargo en Ciudad Juárez.

Los jueces Carlos Rodríguez, Florina Coronado y Arnulfo Arellanes emitieron el fallo condenatorio esta tarde por los hechos ocurridos en diciembre de 2015, septiembre de 2016 y enero de 2018.

La Fiscalía Especializada de la Mujer, que llevó el proceso en contra del acusado, adelantó que solicitará una pena de 80 años de prisión en su contra.

Durante el juicio oral desarrollado este día, la parte acusadora presentó pruebas testimoniales de al menos 20 testigos, peritajes oficiales y pruebas documentales, acreditó que el procesado agredió sexualmente a la víctima al menos en tres ocasiones, entre los años 2015 a 2018.

La evidencia presentada en juicio indica que el imputado “quebrantó la relación de confianza y se aprovechó del acceso que tenía a la víctima, quien se desempeñaba como monaguilla en la parroquia de Santa María de la Montaña, que tenía bajo su encargo.

Los hechos fueron denunciados en 2019, cuando la familia detectó el rechazo de la afectada hacia el sacerdote, fue entonces que accedió a contar a su familia lo sucedido.

Durante la audiencia, el ministerio público narró que conforme a las declaraciones de la víctima, hoy de 11 años de edad, cada domingo antes de iniciar misa el padre abusaba sexualmente de ella.

A su favor, Baca reiteró a los jueces que no cometió tales delitos, “vuelvo a decir delante de este Tribunal que soy inocente y no he hecho ninguna de las cosas que se me han acusado, y que estoy conscientemente en sus manos”, dijo poco antes de saber el veredicto.

Al término de la audiencia, el acusado fue trasladado a su domicilio donde permanece bajo arraigo y permanecerá a la espera de la audiencia en que le será dictada la sentencia, que se efectuará la mañana del próximo 1 de marzo.