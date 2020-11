Toma de Congreso de Puebla por feministas continúa por segundo día

PUEBLA.- Un grupo de feministas tomó las instalaciones del Congreso del Estado desde el martes, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, exigiendo la legalización y gratuidad del aborto.

Estos grupos afirman que hay cerrazón e incluso amedrentamiento por parte del legislativo.

Las protestantes también tomaron las instalaciones de Radio BUAP, desde donde solicitaron a quienes decidan ayudarlas a acudir al Congreso del Estado con comida, cobijas y lo necesario para resistir en la protesta, además de mantenerse informadas en las redes sociales del colectivo Coatlicue Siempreviva.

“Exigimos la resolución de estas demandas, compromisos firmados y acciones reales para poder abandonar la toma de las instalaciones que hemos tenido. Nos han quitado todo, sus amenazas y golpes no nos van a mover. No aceptaremos largas. Las mesas de diálogo pueden comenzar en los edificios tomados o en las instalaciones de la universidad”, dijeron.

Un grupo de mujeres pernoctaron y se mantienen en las afueras del Congreso, y otro más permaneció dentro de la sede donde colocaron pancartas diversas, incluyendo una manta color verde con la leyenda: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”.

En una improvisada rueda de prensa acusaron que los titulares del poder ejecutivo y legislativo se han cerrado el diálogo aunque reconocen que algunas pocas diputadas, como la priista Rocío García Olmedo, les han dado su respaldo.

"Nos han estado amedrentando, alzando la voz y en una actitud prepotente, nosotros en ningún momento hemos faltado al respeto a nadie, ni agredido a nadie. El nombre de las compañeras preferimos reservarnos ese dato por su seguridad", señaló una de las voceras.

Por su parte, Nora Merino Escamilla, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo un llamado al diálogo, la prudencia, pero sobre todo a no politizar el movimiento feminista proaborto que mantiene tomada la sede legislativa.

En rueda de prensa virtual, la legisladora por el PES indicó que un factor de preocupación es que la confrontación entre grupos a favor y en contra del aborto, por lo que el Poder Legislativo estará atento a ello.

Agregó que no habrá ninguna denuncia por la toma del Congreso y que las feministas entraron a la sede cuando una trabajadora de Atención Ciudadana les tomaba sus datos, entonces la empujaron e ingresaron corriendo.

“Ellas solicitan ciertas reuniones y compromisos, vamos a dar las condiciones para tener diálogo. No hay un llamado a que se vayan o se queden, sino a que el respeto y la tolerancia sean los ejes rectores”, subrayó, y agregó que las actividades del Congreso del Estado no se detendrán y que este jueves estarían sesionando, y si es que no se puede hacer la transmisión desde la sede legislativa entonces se buscarán condiciones alternas.

