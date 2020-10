Termina el traslado de reos de Puente Grande , en Jalisco

Guadalajara, Jal.- Los llantos de sus familiares marcaron la conclusión del traslado de internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 Puente Grande, en Jalisco.

Decenas de personas con veladoras despidieron a los reos que salieron a bordo de 10 camiones foráneos numerados, escoltados por vehículos tripulados por elementos de la Guardia Nacional. “Las veladoras, es porque tratamos de que fueran algo de luz, y para desearles que les vaya muy bien, estarle pidiendo a Dios por ellos, y que los cuide y los proteja”.

Los manifestantes, principalmente mujeres, aseguran que no ha habido comunicación oficial sobre el destino de los reclusos; “imagínese, la incertidumbre de no saber a dónde los llevan, ninguna comunicación, ni nada...imagínese, el no saber, en cuanto a mi esposo, porque es mi esposo el que estaba aquí...” .

Juan Carlos Huerta

Con este traslado se cumple el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que ordena el cierre permanente y la desincorporación de la penitenciaria de alta seguridad, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

El traslado comenzó durante las primeras horas del martes, con la movilización de los reclusos más peligrosos en un camión blindado, tipo Rhino, y en un helicóptero.

Al momento, en las instalaciones del penal federal permanecen sólo los empleados administrativos, de mantenimiento y algunos elementos de custodia, éstos serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, según sus contratos laborales.