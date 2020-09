Sin condiciones para clases presenciales en Chiapas: madres y padres de familia

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El anuncio del secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma Barragán, de que Chiapas podría ser de los primeros estados de la República que regresen a clases presenciales a partir del mes de octubre, fue recibido con rechazo por padres y madres de familia.

Entre los argumentos que expusieron es que “hay escuelas que no cuentan con las condiciones necesarias, no tienen agua”, situación a la que se suma los hábitos de la población que se niega a asumir las medidas sanitarias adecuadas y suficientes. Estas dos condiciones -señalan- podría provocar un rebrote de contagios de COVID-19.

En un sondeo realizado por EL FIINANCIERO, Cristóbal Santiago, padre de dos niños de educación Primaria, refirió: “hay problemas todavía en Chiapas, el gobierno tiene conocimiento de esto de la pandemia y sería un riesgo que tomaran una decisión así a la ligera. Para los niños sería lo peor (…) hay escuelas que no cuentan con las condiciones necesarias, no tienen agua, baños con condiciones. No creo sean ahora las condiciones para abrir las escuelas”.

De acuerdo con Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Sección 7 del SNTE, la mayoría de las escuelas en Chiapas no tienen agua, y “no se puede pedir a los alumnos lavado de manos si ni siquiera cuentan con ese líquido”.

Situación aunada a que el desempleo y la pobreza económica que se agudizó con la pandemia complicaría a los padres y madre de familia el poder cooperar o aportar dinero para comprar gel antibacterial y cubrebocas para los alumnos.

Otro factor es que, tras la apertura de lugares públicos, restaurantes, parques y otros -al entrar Chiapas en la fase amarilla del semáforo epidemiológico- la población relajó las medidas sanitarias para prevenir contagios, explicaron algunas madres de familia.

“La gente no está poniendo de su parte, no se ponen el cubreboca (…) en cualquier momento puede darse un rebrote. Los niños no pueden asistir a clase al menos hasta que la vacuna salga. Me gustaría que regresaran los niños a la escuela, pero sigue habiendo peligro de contagio, puede haber mucha muerte de niños”, explicó la señora Marilú Fuentes, madre de dos adolescentes de Secundaria y un niño en Primaria.

“No hay condiciones en Chiapas porque hay personas que no se cuidan. Chiapas no tiene la capacidad para que los niños se presenten en una aula y todos estén juntos, porque lamentablemente por la falta de cuidados que tenemos, empezó otra vez las estadísticas (de contagios) hacía arriba. Yo, como madre, a mi hija no la mandaría a la escuela todavía”, puntualizó Ofelia, madre de una niña de Preescolar.

La población en las zonas urbanas ha relajado las medidas de “sana distancia”; centros de diversión superan el aforo permitido. Y en zonas rurales han realizado fiestas patronales donde acuden comunidades enteras, como en el municipio de Zinacantán, San Juan Chamula, entre otros.

Según datos de la Secretaría de Salud estatal, en lo que va de septiembre se han registrado entre 8 y 12 nuevos contagios diarios; cifra muy por debajo de los más de 160 casos diarios que se registraban entre los meses de mayo y junio.