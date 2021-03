'Si me retiran candidatura, el pueblo se va a movilizar', amaga Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a gobernador de Guerrero, aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sanciona con quitarle la candidatura, el pueblo de Guerrero se va a movilizar.

“Si es necesario llegar a la movilización, se va a movilizar el pueblo de Guerrero, pero no vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, el pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados, vamos a seguir luchando”, aseguró el candidato morenista.

En su intervención ante ciudadanos, militantes y simpatizante de Morena en Petatlán, municipio de la Costa Grande de Guerrero, Salgado Macedonio se quejó: “el INE pretende sancionarme porque no reporté los gastos de precampaña, pero en ningún momento mi partido Morena me reconoce como precandidato, a mí me dijeron que era coordinador de los comités de defensa del voto en Guerrero, por lo tanto no hubo precampaña y no hubo gasto que reportar”.

Agregó que esa instancia “quiere que a fuerza quedemos fuera de la contienda, la comisión de fiscalización así ya lo aprobó, retirar, dicen ellos mi candidatura”, por lo que el equipo de abogados de Morena “están dando la pelea en el INE”.

Adelantó que de ser así, ese caso llegaría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y sería esa instancia la que definiría si procede. “Y si determina en contra de nosotros sigue la Suprema Corte de la Nación, y luego siguen organismos internacionales, pero les quiero decir a todos ellos que el pueblo de Guerrero ya decidió y vamos a gobernar Guerrero”.

Félix Salgado insistió en que “ni nos vamos a rajar, ni hay paso atrás”, como también lo declaró el presidente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado.

El morenista señaló que va a proceder por la vía de la movilización social pacífica para evitar que lo retiren del proceso electoral. También adelantó que procederá legalmente, por medio de la impugnación, además de que impulsará un juicio político contra los siete consejeros del INE que votaron a favor del dictamen en su contra.

