Sedena confirma detención de la madre de 'El Marro', líder del cártel Santa Rosa de Lima

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este domingo la detención de la madre de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Junto a esta persona fueron detenidas otras 25 que presuntamente pertenecen a la organización criminal.

Dicha captura fue realizada durante operativos hechos por la Fuerzas Federales en las últimas horas en Celaya, Guanajuato, uno de los bastiones de la organización delictiva.

La Sedena aseguró que la acción fue una operación conjunta, entre las fuerzas federales y autoridades locales, que permitió la detención de presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en esa entidad.

"Los hechos ocurrieron cuando personal de la Guardia Nacional y autoridades estatales cumplimentaron una orden de cateo con apoyo de personal militar en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, Celaya.

"(Ahí se) detuvieron a presuntos integrantes de la delincuencia organizada a quienes se les aseguraron un kilogramo aproximadamente de una sustancia con características similares de la metanfetamina y más de dos millones de pesos", dijo.

Explicó que entre los detenidos están "María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial.

Reconoció que estas capturas originaron el sábado diversos ataques a las vías de comunicación, por lo que de manera inmediata las autoridades acudieron a los puntos afectados con la finalidad de liberar el tránsito y garantizar la seguridad de la población.

La Sedena aseguró, mediante un comunicado, que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el peso oficial y dictamen químico de la posible droga, así como el conteo del dinero.

El propio Marro confirmó la captura de su mamá en un video que circula en las redes sociales. "Esta vez hasta mi madre”, dice el líder criminal.

El narcotraficante amagó al Gobierno por la detención de su madre.

"Pinche Gobierno pasado de mierda, rateros culeros, humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia y les voy a ser una pinche piedra en el zapato", dijo en uno de los videos.

"Es lo que les quiero decir nada más, eh, y no crean que porque se llevaron a mi madre, ahora pónganla de operadora financiera, jefa de cártel, como lo saben hacer, por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos al asunto, no crean que me espanta", continuó.

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez señaló que "el día de ayer se tuvieron importantes detenciones de integrantes de grupos delictivos que operan en el Estado y esto se debió a la coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno: @SEDENAmx, @GN_MEXICO_, @SeguridadGto y @FGEGUANAJUATO".

A trevés de su cuenta de Twwiter, añadió que "sabemos que el camino no es fácil, sin embargo, estamos comprometidos y seguimos trabajando de manera coordinada por recuperar la paz de las familias guanajuatenses. Agradezco a la @SEDENAmx, a todas las autoridades Estatales, Federales y Municipales su colaboración.

"A las y los habitantes de #GTO, #Celaya y la región Laja - Bajío, les reitero nuestro compromiso a seguir construyendo un Estado con paz para todos, durante los operativos ayer registrados no hubo civiles lesionados y no bajaremos la guardia", puntualizó. Con información de Luciano Vázquez*